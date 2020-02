Accenture neemt VanBerlo over

Accenture heeft de overname afgerond van het bekroonde productontwerp- en innovatiebureau VanBerlo, dat zijn hoofdkantoor heeft in Eindhoven. Deze overname versterkt de mogelijkheden van Accenture om klanten te helpen voordeel te halen uit het steeds meer bij elkaar komen van fysieke producten en digitale diensten, aldus persinformatie van Accenture. De voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

VanBerlo creëert innovatieve producten en diensten voor bedrijven in uiteenlopende sectoren, zoals fast-moving consumer goods, mobiliteit, de gezondheidszorg, het bankwezen en high-tech. Het bureau ontwikkelt slimme, connected oplossingen die fysieke objecten combineren met digitale diensten met behulp van technologieën als internet of things-sensoren, artificial intelligence en data-analytics. Deze oplossingen voorzien gebruikers van een meer gepersonaliseerd aanbod en meer gemak. Voor bedrijven ontstaan hiermee nieuwe manieren om hun business uit te breiden.

150 prijzen

Sinds de oprichting in 1982 door Ad van Berlo won VanBerlo met zijn werk meer dan 150 prijzen, waaronder van iF, Red Dot en Good Design. In 2017 werd het bureau door de Erasmus Universiteit Rotterdam en AVROTROS gekroond tot meest innovatieve bedrijf van Nederland.

Bij VanBerlo werken meer dan negentig professionals vanuit studio’s in Eindhoven en Den Haag. Samen hebben ze een schat aan ervaring op het gebied van innovatie en productstrategie. Ze ontwerpen onder andere producten, software en user experiences, en maken prototypes waarbij de nadruk ligt op duurzame oplossingen. Het team wordt onderdeel van Accenture Industry X.0, de tak van Accenture die digitale technologieën gebruikt om verbeteringen aan te brengen in de manier waarop bedrijven producten en diensten ontwerpen, bouwen en produceren en industriële faciliteiten laten draaien.

Klanten aan nieuwe businessmodellen helpen

Frank Rennings, managing director en digital lead bij Accenture in Nederland: “Het aantal slimme, connected producten neemt razendsnel toe en het hoge digitaliseringstempo vormt een uitdaging voor de ontwerp- en ontwikkelingsprocessen van onze klanten. Beide vragen om een nieuwe aanpak van innovatie. Met de komst van het creatieve team van VanBerlo naar onze Industry X.0-tak kunnen we onze klanten helpen nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en nieuwe omzetstromen te genereren uit slimme, connected oplossingen en diensten.” Thomas Paulen, CEO van VanBerlo: “Ons multidisciplinaire team heeft een passie voor het creëren van toekomstgerichte oplossingen die inspelen op de behoeften van mensen en groei voor klanten opleveren. We kijken ernaar uit onderdeel te worden van Accenture Industry X.0 en innovatie te stimuleren voor multinationale klanten.”

Meerdere overnames

Accenture deed onlangs meerdere overnames om zijn Industry X.0-activiteiten te versterken: Nytec, een Amerikaans productinnovatie- en engineeringbedrijf, Zielpuls, een Duits technologieadviesbureau, en designaffairs, een Duits strategisch designbureau. De overname van VanBerlo vormt een aanvulling op de eerdere overname van het Britse innovatiebedrijf Happen – dat ook een team in Amsterdam heeft – in oktober 2019.