Smart toepassingen laten zich ook in woningen steeds meer gelden. Denk aan domotica, waarmee de bewoner allerlei processen in huis automatiseert en het zich zo gemakkelijker maakt. Het is precies dat wooncomfort waar Airios zich op richt. Het bedrijf uit Veldhoven levert specifiek aan fabrikanten van ventilatiesystemen. Waarbij het ook inspeelt op de wens vanuit de markt om in een woning zicht te hebben op het CO 2 -gehalte in de lucht. Een kwestie van meten dus, met CO 2 -sensoren. Geleverd door Acal BFi, dat de sensoren zodanig modificeert dat Airios er snel mee verder kan.

‘We gaan nu sneller door een certificeringstraject’

Het heeft iets ongrijpbaars, het CO 2 -gehalte in de lucht. Je ruikt het niet. Ziet het niet. Toch geeft juist dat CO 2 -gehalte – gemeten in parts per million (ppm) – aan hoe vers de lucht in een woning moet zijn, zegt Christian van Gils, product marketing manager bij Airios. ‘Een waarde tussen de 600 en 800 ppm is ideaal, meer moet het in een woning niet zijn. Wijkt dat gehalte af, dan is de kans groter dat zich allerlei slechte stoffen en virusdeeltjes opstapelen in de lucht.’ Inmiddels heeft corona het belang van een goed geventileerde ruimte hoger op de agenda gezet. Maar het besef van wat een juist CO 2 -gehalte doet, mag volgens Van Gils bij mensen meer tussen de oren komen. ‘Je voorkomt er concentratieverlies mee, en reduceert bijvoorbeeld ook de impact van allergieën.’

Leveren aan oem’ers

Schone, verse lucht. Dat is waar ze hier in Veldhoven bij Airios hoog op inzetten, stelt Van Gils. De corebusiness van het bedrijf betreft het ontwikkelen en produceren van elektronica en regelsystemen voor de ventilatie van woonhuizen. Gericht op de consument dus, al wordt aan de oem’ers – de producenten van ventilatiesystemen – geleverd. ‘Zij doen de mechanica, zoals de ventilatoren en kasten, wij zorgen voor de elektronica’, zegt Ivo Mols, product- en projectmanager bij Airios. ‘Zo vullen we elkaar goed aan.’

Regels leiden tot voorsprong

Mechanica en elektronica zijn nu eenmaal twee aparte werelden, stelt Mols. En dat onderscheid wordt volgens hem alleen maar groter, nu de markt steeds meer eisen stelt aan de elektronica en regelsystemen. Die moeten immers smart zijn. Inzicht bieden. En zo bijdragen aan meer efficiency en een energiezuinige ventilatie. Mols herinnert zich het kantelpunt. ‘Het zal zo rond de eeuwwisseling zijn geweest. Tot die tijd kwam energiezuinig wonen vooral neer op het huis isoleren. Tot dat duurder werd dan slim ventileren, wat net zo goed bijdraagt aan energiezuinig wonen.’

‘De ventilatiemarkt is vooral in Nederland en België erg regelgedreven’

De vraag naar slimme ventilatiesystemen kwam op en zette door. Met als gevolg dat ook de regelgeving daarin meeging. En reken maar dat die in de wereld van Airios impact heeft, zegt Van Gils. ‘De ventilatiemarkt is vooral in Nederland en België erg regelgedreven. Dat vraagt om een voortdurende aanscherping van onze producten en zorgt ervoor dat we ook in Europa goed uit de voeten kunnen. Met onze plannen voor groei in het buitenland geeft ons dat een voorsprong.’

Inzicht komt met meten

We build for comfort, zo luidt de slogan van Airios. Maar hoe draagt datzelfde comfort tegelijkertijd bij aan zo veel mogelijk besparingen voor de consument? Uiteindelijk staat of valt het inzicht met meten, wat ook geldt voor de door Acal BFi geleverde CO 2 -sensoren. Acal BFi is gevestigd in Eindhoven, maakt deel uit van de DiscoverIE Group en kan zo bogen op een breed netwerk aan fabrikanten en leveranciers. ‘Daardoor kunnen we snel mee met de vraag van Airios’, vertelt Robert Ermers, key accountmanager bij Acal BFi. ‘Die snelheid is nodig: met slimme aanpassingen aan de sensor verkorten we voor Airios de time-to-market. Daardoor kan het bedrijf voorop blijven lopen in deze tijd van digitalisering.’

Acal BFi levert de CO 2 -sensor sinds twee, drie jaar aan Airios, zegt salesmanager Rob Verbakel. ‘In die periode is de sensor gemodificeerd tot wat die nu is. Gevoed door vragen vanuit de markt en Airios, maar ook door input van onszelf en onze fabrikant.’ De sensor is energiezuiniger geworden, vertelt Verbakel. Platter ook. En nog kleiner. ‘Minder stroomverbruik is belangrijk. Maar een geschikt formaat voor in een kleine contactdoos is dat net zo goed.’

Twee varianten

De markt van Airios is sterk kostengedreven, stelt Mols. ‘Daarom nemen we het liefst hoge volumes af, met niet te veel afwisseling in de producten zelf. Dat geldt ook voor de CO 2 -sensor, waarvan we uit een weliswaar groter aanbod twee varianten hebben gekozen. De ene gebruiken we voor een standaard, bedraad systeem. De andere is nog in ontwikkeling, en gaat dienen als toepassing in een batterijgevoed systeem. Acal BFi helpt ons daarbij, met vanuit onze kant de eis dat de batterijen van de sensoren minimaal vijf jaar meegaan. Voor een consumentenproduct is dat lang, en prettig voor ook een woningcorporatie. Die hoeft het vervangen van de batterijen slechts mee te nemen bij het algemene, vijfjaarlijkse onderhoud. En heeft er in de tussentijd geen omkijken naar.’

Meeliften op volumes

In een veld waarin de ontwikkelingen zo snel gaan, is een korte time-to-market van producten voor Airios het streven. ‘Daarom hebben we liever geen compleet eigen ontwerp van onze productspecificaties’, zegt Mols. ‘In plaats daarvan liften we graag mee op de kennis en het volume van de partijen waar we inkopen. Met daarbij dus een kleine draai aan de producten, zodat die snel voor ons zijn in te passen. Acal BFi biedt ons dat maatwerk, waarbij je naast modificaties van een product ook aan aanpassingen van een communicatieprotocol moet denken. Mede daardoor kunnen we sneller door een certificeringstraject.’

Anticiperen op draadloos

Testen, evalueren, modificeren: het is de samenwerking van Airios en Acal BFi in een notendop, zo schetsen beide partijen. ‘Het meedenken door Acal BFi is voor ons erg belangrijk’, stelt Van Gils, ‘uiteindelijk begint het daarmee.’ En dat niet voor de korte termijn, benadrukt Ermers namens Acal BFi, maar met de roadmap van Airios in gedachten. ‘Waar gaat het met de regelgeving naartoe? Wat is de klantbehoefte over een paar jaar? Nu hangt er een systeem van 230 volt aan de muur, straks wordt dat draadloos. Aan ons om daarop te anticiperen, samen met de klant.’