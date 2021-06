Voor Acal BFi draait het al een tijdje niet alleen meer om de distributie van elektronische componenten. Een partner zijn in oplossingen, dat is waar het bedrijf naar eigen zeggen naartoe wil. Zo ook vanuit de vestiging in Eindhoven, waar de focus inmiddels ligt op de laadtechnologie voor elektrisch vervoer. Lokaal inzetten met een breed aanbod, zo luidt bij Acal BFi het devies, gesteund door de gezamenlijke slagkracht van alle bedrijven binnen de discoverIE Group. ‘We verkorten de time-to-market bij de klant, zodat die zijn cashflow anders kan inzetten.’

‘Kaarten nog niet geschud in markt voor laadtechnologie’

Cijfers zeggen veel, ook als het gaat over het tempo waarmee de markt voor electric vehicle (EV) charging zich ontwikkelt. Stefan van Lanen, salesmanager bij Acal BFi in Eindhoven, scrollt door de presentatie op het grote scherm in de vergaderzaal en komt uit bij een bondig overzicht met wat gegevens. ‘Kijk: de doelstelling van het Klimaatakkoord in 2030. Willen we die dat jaar halen, dan moeten er in Nederland 1,7 miljoen laadpalen staan. Zover is het nog lang niet.’ Reken maar dat diezelfde laadpaal meer en meer de standaard wordt in ons straatbeeld, vertelt Robert Ermers, salesengineer bij Acal BFi. ‘De laadpaal wordt een commodity en de markt ligt open. De kaarten zijn nog niet geschud.’

Stap naar subsystemen

Geen toeval dus dat ze bij Acal BFi inzetten op de wereld van het laden van elektrisch vervoer. Het bedrijf blijft de markt bedienen met elektronische componenten zoals het altijd al deed, al is daar inmiddels ook de stap gezet naar subsystemen. Denk aan AC/DC-converters, vertelt Ermers, bedoeld voor het laden én terugleveren aan het net. ‘Opslag van energie wordt steeds belangrijker. Dus springen wij daarop in, met sub-assemblies voor producenten van laadstations. En als het dan gaat om die chargers: daar willen we uiteindelijk naartoe, met de levering van complete laadoplossingen.’

‘In deze tijd van corona kunnen wij bouwen op hubs wereldwijd’

Met de stap naar subsystemen en complete chargers verschuift de rol van Acal BFi, zegt managing director Pieter-Jan Rovers. ‘Van distributeur van componenten worden we steeds meer een partner in oplossingen. Dat is voor ons relatief nieuw, al hebben we de capaciteit om die rol goed in te vullen.’ Waarmee hij doelt op de internationale slagkracht van de discoverIE Group waartoe Acal BFi behoort. ‘Juist met alle bedrijven binnen onze groep kunnen we een eindproduct zoals een charger ontwerpen, ontwikkelen en produceren.’ En dat bovendien voor een brede markt, vult Van Lanen aan. ‘De markt van elektrisch vervoer gaat verder dan alleen de auto. Denk aan heavy-duty verkeer en bussen. Aan treinen. En voor de nabije toekomst ook aan boten en vliegtuigen. We kunnen als producent het laden van al die vervoersmiddelen faciliteren, met producten die rechtstreeks vanuit de fabriek naar de markt gaan.’

Supply chain uit handen

Nu zoveel partijen in de wereld van elektrisch vervoer stappen, is een producent van laadoplossingen er veel aan gelegen zijn product tijdig op de markt te brengen. ‘Toch is juist die snelheid al gauw een issue’, zegt Ermers. ‘Want hoe zorg je zelf voor alle kwaliteitscontroles? Hoe verzorg je zelf de benodigde goedkeuringen? Hoe richt je een supplychain in, met daarbij de garantie dat materialen tijdig voorradig zijn? Al die aspecten nemen wij een producent uit handen. Vanuit onze groep verkorten we de time-to-market bij de klant. Die kan daardoor z’n cashflow anders inzetten, zich richten op de corebusiness en zichzelf meer onderscheiden.’

Dezelfde voordelen gelden volgens Rovers min of meer voor wie zoekt naar kant-en-klare laadstations, waar bij wijze van spreken alleen nog het klantlogo op hoeft. ‘Ik denk dan bijvoorbeeld aan de vastgoedsector, die bij nieuwbouwprojecten laadpalen op het parkeerterrein plaatst. Van de technologie in een laadpaal weet zo’n partij doorgaans weinig. Maar dat is niet erg, want die technologie verzorgen wij.’ Maar hoe zit het dan met alles wat met diezelfde charger-technologie gepaard gaat, zoals betalingsverkeer, onderhoud en installatie? ‘Dat doen wij niet zelf’, vertelt Rovers, ‘dus zoeken we daarvoor integrators, die zijn er genoeg.’

Hoe groot de markt van laadoplossingen de komende jaren ook wordt, de vraag naar maatwerk blijft. Rovers: ‘Een oplossing moet passen – qua vermogen, formaat en software. Ook hebben we te maken met aspecten als de warmtehuishouding en shielding (afschermen om elektromagnetische beïnvloeding te verminderen, red.). Dat is allemaal te realiseren, al moet het voor de klant qua prijs wel te behappen blijven. Daarom is het zaak een zo groot mogelijk volume te creëren, en aan een standaardproduct pas aan het eind maatwerk toe te voegen. Met alle bedrijven binnen onze groep kan dat.’

Trackrecord

Ooit, zo weet Rovers nog goed, bracht je als bedrijf louter producten op de markt. ‘Die tijd is voorbij. Het komt er nu veel meer op aan de markt te kennen. Te weten wat er speelt, wat een markt drijft. Je moet de taal spreken; alleen dan word je gesprekspartner.’ Voor de markt van het laden van elektrisch vervoer is dat volgens hem niet anders. ‘Juist dan is het fijn als je als groep al een flink trackrecord hebt. Daarmee laten we zien dat we samen met alle zusterbedrijven behalve van techniek ook veel weten van wat er komt kijken bij logistiek en bevoorrading. We hebben als Acal BFi weliswaar geen groot bevoorraad magazijn, maar zijn wel bereid én in staat dat voor klanten in te regelen.’

Zo ook nationaal, met resources wereldwijd, zegt Ermers. ‘We hebben een kapitaalkrachtige moeder. Daardoor kunnen we een klant hier in Nederland relatief eenvoudig volgen wanneer hij de grens overgaat. In deze tijd van corona, waarin leveringszekerheid een issue is, kunnen wij bouwen op hubs wereldwijd. Dat biedt zekerheid, voor de klant én voor onszelf.’

Dochter van discoverIE

Het Nederlandse kantoor van Acal BFi bevindt zich pal naast vliegveld Eindhoven. Vandaar dat de Brainport-regio even in gedachten komt, wanneer managing director Pieter-Jan Rovers spreekt van ‘de lokale markt bedienen’. Maar nee, lokaal blijkt hier Nederland, zo geeft Rovers lachend aan. ‘Dat krijg je ervan als je deel uitmaakt van een internationale groep.’ Het is dan ook het discoverIE-concern dat er als moeder voor zorgt dat ze hier vanuit Eindhoven met zo’n dertig man de markt voor EV-charging breed kunnen bedienen, samen met zusterbedrijven als Myrra, Noratel en Variohm. ‘Samen zetten we breed in op de markt van powerconversie’, stelt salesengineer Robert Ermers. ‘Ontwikkelen, produceren en distribueren van componenten vanaf pcb-niveau tot aan een fast ultra-rapid DC-station: dan heb je het over het gehele spectrum.’