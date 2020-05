Acal BFI , gekend als leverancier van elektronische componenten, profileert zich meer en meer als partner voor het ontwerpen en bouwen van draadloze verbindingen. ‘Internet of Things is prachtig, de mogelijkheden eindeloos, maar de ontwikkelingen zijn voor de meeste bedrijven niet bij te houden’, zegt business development manager John Boudewijns. ‘Daarnaast is beveiliging een permanente uitdaging. Wij gaan voor de totaaloplossing.’

‘Wij bieden de componenten én de specialistische kennis’

The Internet of Things (IoT) gaat de volgende fase in. De komende jaren worden miljarden en miljarden apparaten uitgerust met chips en sensoren waarmee ze verbinding maken met het internet. Bovenop de ongeveer 70 miljard apparaten wereldwijd die dat al kunnen, zoals koelkasten, cv-ketels, telefoons en slimme meters. ‘De vaart komt er langzaam in, zeker als het 5G-netwerk wordt uitgerold. Met nog meer bandbreedte en ongekende mogelijkheden. Voor de zelfrijdende auto, de drones, maar ook voor onbemande fabrieken, geautomatiseerde landbouw, logistieke systemen, gezondheidszorg en energievoorziening’, zegt Pieter-Jan Rovers, managing director van Acal BFI in Eindhoven. ‘Slimme en zelflerende apparaten worden met elkaar en met het internet verbonden, bieden nieuwe technische mogelijkheden en veranderen verdienmodellen.’

Complexiteit stijgt

The sky is the limit. ‘Ja’, zegt business development manager John Boudewijns, sinds vorig jaar weer terug op het oude nest in Eindhoven na een langdurig dienstverband bij Lantronix, ‘maar de complexiteit is enorm en wordt elke dag groter. Duizenden verschillende componenten moeten overal presteren, apparaten moeten connecten met netwerken van verschillende providers en fabrikanten met uiteenlopende protocollen. Als jij met je smartphone de grens overgaat, is het niet de bedoeling dat de internetverbinding uitvalt. De hard- en software in je telefoon moet dan naadloos kunnen omschakelen naar de systemen in dat land.’ Dat geldt ook voor alle andere apparaten die verbonden worden met het net. Ze moeten overal en te allen tijde functioneren en de gegevens moeten onbereikbaar blijven voor onbevoegden. Dat betekent uitgekiende systemen bouwen met de juiste stabiele componenten.

‘Momenteel gaat het heel hard in de medische wereld’

Kennis binnenhalen

Acal BFI heeft zich de laatste jaren toegelegd op de distributie van juist die componenten die IoT mogelijk maken. Door de acquisitie van diverse producenten van sensoren, power supplies, bekabeling en magnetica is het bedrijf opgeschoven in de keten. ‘Ons moederbedrijf heeft fors geïnvesteerd in overnames’, zegt Pieter-Jan Rovers. ‘We doen daardoor veel meer dan standaard distributie. Belangrijk, want we hebben nu een bepalende rol in de ontwikkeling en fabricage én hebben de specialistische kennis binnengehaald.’ Producenten van componenten weten precies hoe de technologie zich ontwikkelt, wat de markt vraagt. ‘Onze klanten weten dat IoT kansen biedt, willen innoveren, mee met de innovaties. Maar hoe? Zeker de kleinere bedrijven die dergelijke technische kennis niet in huis hebben, zoeken daarvoor een externe partij. Aan een leverancier van componenten of systemen hebben ze niet genoeg. Ze willen maatwerk, deskundig advies, producten én inbedrijfstelling. Wij hebben dat nu allemaal in huis, gebundeld in een expertisecentrum. Tien specialisten van onze Europese vestigingen werken hierin samen.’

Aanhaken

John Boudewijns bevestigt dat een groeiend aantal klanten meer verwacht en dat veel bedrijven de mogelijkheden niet eens kennen, omdat de technologische ontwikkelingen zo hard gaan. ‘Power supplies worden kleiner, sensoren gevoeliger, chips kunnen meer data verwerken en versturen.’ Ter illustratie noemt hij de solarsystemen om apparaten te voeden op plekken waar geen elektriciteit is. Interessant voor boeren die hun werktuigen, gewassen of dieren willen monitoren. Of het aansturen van productiemachines, waarvoor grote databestanden snel verwerkt moeten worden. Het uitlezen van data van windmolenparken op zee of zonnepanelen in de woestijn. ‘Wat een jaar geleden niet kon, is nu wel mogelijk. En 5G gaat nog een extra boost geven. Alleen moeten de systemen daar wel op kunnen aanhaken. Dat vergt aanpassingen en vernieuwing. Onze mensen weten precies wat er speelt in hun vakgebied. Ze ondersteunen om deze systemen, nu en in de toekomst, geschikt te maken voor communicatie en zijn proactief. Het liefst zitten we aan tafel bij de klant om een IoT-ontwerp compleet te maken: hardware, software en bijbehorend managementsysteem.’

Veiligheid

Naast storingsvrij werkende systemen eist de klant veiligheid. ‘Een issue dat steeds belangrijker wordt’, weet Boudewijns. ‘Hoe meer apparaten verbonden zijn met het net, des te groter de risico’s. Hacks zijn aan de orde van de dag. Kijk naar Universiteit Maastricht of Medisch Centrum Leeuwarden. Data moeten veilig zijn. Ook daarvoor hebben we de specialisten en de juiste technologie in huis.’

De meest recente stap van Acal BFI is de intensieve samenwerking met Sierra Wireless, een van de grootste spelers ter wereld op het gebied van draadloze oplossingen. ‘Geen eenvoudige componentenbouwer maar een pionier in het bouwen van draadloze oplossingen met enorm veel kennis’, aldus Rovers, ‘De ideale samenwerkingspartner. We hebben al diverse grote projecten afgerond. Daaruit blijkt dat we een rol kunnen spelen in het compleet ontwerpen van draadloze toepassingen waarmee we een treetje hoger klimmen in de keten. En tegelijk natuurlijk de componenten leveren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Medisch

Bij Acal BFI in Eindhoven werken momenteel dertig mensen. Pieter-Jan Rovers verwacht de komende jaren beheerst te groeien. ‘Momenteel gaat het heel hard in de medische wereld. Diagnose- en behandelapps winnen snel terrein, sensoren spelen een grote rol bij het monitoren van patiënten, ook thuis.’ Verder ziet hij snelle groei in de vervoerssector en energie, nu de olie vaarwel wordt gezegd en elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Uitdaging is de productie van batterijen en kleine accu’s die snel worden opgeladen en een lange levensduur hebben. ‘De recente acquisitie van Noratel en Variohm zijn daarom mooie stappen. Specialisten in accu’s, transformators en andere componenten voor de powersupply en in sensors. Deze strategie van overnames en verwerving van kennis houden we vast.’

Onzekere tijden

Ook Acal BFI heeft direct te maken met de gevolgen van het coronavirus. Zo is er sinds begin maart een explosieve vraag naar componenten en elektronische onderdelen voor beademingsapparatuur. Medische centra wereldwijd breiden hun capaciteit uit. Pieter-Jan Rovers: ‘We kunnen nu, eind maart, nog alles leveren, ook omdat we werken met leveranciers wereldwijd. Er zijn nog geen productiestops gemeld en ook met transport en distributie zijn er nog geen problemen. Hoe de dag van morgen eruitziet, durf ik echter niet te voorspellen. We zetten alle zeilen bij om onze klanten te beleveren.’

Acal BFI maakt deel uit van DiscoverIE, een wereldwijd opererend concern met 4.500 medewerkers dat ook zelf elektronische componenten ontwerpt, fabriceert en distribueert. Acal BFI levert aan ruim 20.000 klanten en telt ruim 500 medewerkers van wie er ruim 30 in Eindhoven werken.