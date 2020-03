ABN Amro hoopt met ruimere kredietregelingen betaalgedrag positief te beïnvloeden

Gisteren hebben de banken afgekondigd dat het aflossen van leningen tot 2,5 miljoen euro automatisch met zes maanden is opgeschort. ‘Dat is een maatregel specifiek voor het mkb. Voor de grotere bedrijven komen we volgende week met een verruiming van de bestaande GO regeling die het gemakkelijker zal maken een overbruggingskrediet te krijgen’, vertelt David Kemps, sector banker industrie van de ABN Amro. ‘Als ik industriële ondernemers spreek blijkt dat daar nu nog geen grote behoefte aan is. Maar ik verwacht dat dat de komende weken verandert. Enerzijds kan het zijn dat bij bedrijven het ziekteverzuim toeneemt en de bezetting onvoldoende wordt om de productie op gang te houden. Anderzijds zullen er orders gecanceld of uitgesteld worden. Voor de industrie verwacht ik dat vooral dat laatste het geval zal zijn. Die slachterij die een slachtlijn heeft besteld wil die misschien nu later maar zal die op enig moment toch willen hebben. De industrie zal dus door een periode van minder orders gaan, de vraag is alleen wanneer en in welke mate. Ons economisch bureau is momenteel bezig daar enkele scenario’s voor door te rekenen.’

Tijdig blijven betalen

De FME schat het omzetverlies voor industriële bedrijven dit jaar op 7,1 procent bij een lockdown van 3 maanden en dat zal zeker tot kaspositieproblemen leiden bij bedrijven. ‘Er zullen machinebouwers zijn’, onderkent Kemps, ‘die twijfelen of ze hun machines wel moeten gaan uitleveren aan hun klant. Want misschien heeft die maar net genoeg cash om zijn personeel te betalen en moeten hun leveranciers langer op hun geld wachten. Je ziet nu al dat grote multinationals, met name in de food en de retail, hun betalingstermijn verlengen naar veertig tot zestig dagen. Jammer, maar logisch, want ook die zijn, net als alle ondernemers, nu bezig zijn met werkkapitaaloptimalisatie. De toekomstbestendigheid van bedrijven, zeker die met een grote schuldpositie, wordt momenteel aangetast. Wij hopen dat met onze ruimere kredietregelingen tegen te gaan, de voorwaarden te scheppen waaronder klanten hun leveranciers tijdig blijven betalen.’