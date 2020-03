Aanvoer uit China neemt weer snel toe – groot tekort scheepscapaciteit náár China

De aanvoer van volle containers vanuit China (westbound ) bij het Rotterdamse cargadoors bedrijf MSC is sinds de eerste week van maart gestegen van 900 containers naar 2600 deze week. De productie in China komt dus weer op gang maar de aanvoer is nog wel veel minder dan de gebruikelijk 5000 containers, geeft een woordvoerder aan. De schepen waarmee die lading wordt aangevoerd zijn vaak nog niet volledig beladen. Andersom – eastbound – is dat wel het geval. ‘Die zitten bomvol. Er is een enorm tekort aan containerschepen doordat over langere periode er weinig schepen deze kant op zijn gekomen.’

‘Veel boten hebben daar lange tijd, vanwege het coronavirus, niet kunnen lossen en dat is nog steeds niet volledig mogelijk. Er komen de komende weken ruim honderd containerschepen minder naar het Noord-West-Europa. Laagwaardige producten zoals scrap en papier blijven hier nu liggen, daarvoor zijn de tarieven momenteel veel te hoog. Het tarief voor een koelcontainer voor het vervoer van vooral varkensvlees naar China is gestegen van 1800 naar 7000 dollar.’

‘Goederen zullen voor lange tijd moeten worden opgeslagen’

Dat tekort aan scheepscapaciteit in Europa houdt volgens de MSC-man nog wel even aan. Voor veel producten is vliegen veel te duur. Dus probeert MSC toch equipment naar Rotterdam te krijgen door capaciteit uit Amerika of het Midden-Oosten naar hier te halen. ‘Maar die onbalans zullen we niet helemaal kunnen oplossen. Een deel van de producten zal dus simpelweg niet naar Azië vervoerd kunnen worden. Die zullen voor langere tijd moeten worden opgeslagen wat ook veel geld kost. Of ze moeten in Europa verkocht worden. Maar dat is met al die gesloten landsgrenzen ook niet eenvoudig.’