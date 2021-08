Het was tijd voor de groeistrategie van Atrium Agri om de volgende stap te zetten. JB Hydroponics, specialist in teeltsystemen en substraten, is nu de zevende partner in het samenwerkingsverband van Henk Verbakel (Havecon), Edward Verbakel (VB Group) en Koen Brabander (PB tec). Met de toegevoegde waarde van JB Hydroponics hebben ze weer een stap gezet in het realiseren van hun ambities.

JB Hydroponics (JBH) is al jaren een bekende naam op het internationale podium, dankzij de innovatieve concepten van het bedrijf voor flexibele en constructieve oplossingen voor substraten, substraatsystemen en turnkey projecten. Het JBH-assortiment omvat staalteeltsystemen, eventueel in combinatie met PP- of PVC-systemen, en containersystemen. Het bedrijf levert ook Tempex systemen (onder andere gebruikt voor alstroemeria teelt) en substraten. De systemen zijn beschikbaar voor alle soorten gewassen en substraten. Met 7 eigen rolmachines is JBH een van de belangrijkste spelers op het gebied van teeltsystemen.

Job Bossers, directeur van JBH, zegt erg trots te zijn dat hij deze stap vooruit heeft kunnen zetten. “Voor mij betekent de vraag om deel te nemen aan dit gigantische partnerschap erkenning van wat ik de afgelopen 20 jaar heb opgebouwd. Onder mijn leiding is JBH uitgegroeid tot een financieel gezonde en winstgevende organisatie. Persoonlijk weet ik wat ik heb bereikt en toen ik werd gevraagd om in de ‘champions league’ te spelen, realiseerde ik me dat dit niet ongezien is gebleven in de sector.”

Job sprak vervolgens meer over de voortdurende onafhankelijkheid van JBH. “Ik heb een solide klantenbestand opgebouwd, waaronder concurrenten van Atrium Agri partners. Wat me meteen aansprak aan Atrium Agri is dat ze ons niet willen tegenhouden, of dwingen om keuzes te maken. Het partnerschap moet alle betrokkenen ten goede komen. JBH blijft een zelfstandig opererende onderneming met een eigen klantenbestand, cultuur, geschiedenis en een zeer mooie en opwindende toekomst. Als directeur van JB Hydroponics zal ik deze aspecten nog lang blijven promoten.”

Voordelen voor partner en klant

“Het zal geen verrassing zijn dat Atrium Agri haar plannen blijft uitrollen”, zegt Henk Verbakel van Havecon. “Onze turnkey projecten vragen bijna altijd om een teeltsysteem. We hebben dit altijd heel goed gedaan met de hulp van onze partners en zullen dat blijven doen. Nu onze klanten steeds groter worden, willen we ervoor zorgen dat we dichter bij de bron staan. Alles wat onze klanten ten goede komt, komt ook Ten goede aan Havecon. JBH is een geweldige toevoeging met alleen maar voordelen voor alle partners in Atrium Agri, en vooral haar klanten.”

Edward Verbakel van VB zegt dat JBH perfect voldoet aan de criteria van Atrium Agri.

“JBH behoort tot de beste ter wereld op zijn gebied. Het bedrijf is niet afhankelijk van Atrium Agri, het is financieel sterk en winstgevend en het vergroot duidelijk de slagkracht van Atrium Agri. De deelname van JBH aan Atrium Agri is voor ons weer een grote stap voorwaarts. De klanten van VB zullen zeker profiteren van onze stap om hun krachten te bundelen.”

Koen Brabander van PB tec is ook enthousiast: “Ik werk al jaren samen met Job en heb enorm veel respect voor wat hij heeft gedaan. Ik ben er trots op dat Job de visie van Atrium Agri heeft omarmd. Wat mij betreft is deze stap een no-brainer.”

Atrium Agri

Het doel van Atrium Agri is om één krachtig platform te vormen van gerenommeerde bedrijven die samenwerken in de internationale glastuinbouw en in staat is grote, complexe projecten te realiseren, waarbij het belang van de klant voorop staat. Met haar nieuwste lid heeft Atrium Agri weer een stap vooruit gezet in haar groei. De samenwerking is niet vrijblijvend, het komt met een vaste verbintenis. “Potentiële partners moeten een herkenbaar product, een goede reputatie en een solide basis hebben. Ze moeten een respectabel klantenbestand hebben. Een gedeelde visie op de toekomst, bereidheid om te delen en te innoveren, en de wil om van elkaar te leren zijn essentieel.” Atrium Agri bestaat uit de volgende bedrijven; Havecon, VB Group, PB tec, Bom Group, VEK adviesgroep, CambridgeHOK, en nu JB Hydroponics.