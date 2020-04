In het eerste kwartaal had COVID-19 een beperkte impact op de activiteiten en prestaties van Aalberts, meldt het concern. Ondanks de ‘uitdagende marktomstandigheden’ zijn de activiteiten van Aalberts in Europa en Noord-Amerika voortgezet. De productielocaties in Azië-Pacific zijn teruggekeerd naar de normale bedrijfsvoering. Slechts enkele productievestigingen, in Italië en Frankrijk, zijn tijdelijk gesloten, in overeenstemming met de instructies van de autoriteiten. De leveringen aan de klanten in deze landen gingen op een lager niveau door.

Veel productielocaties van Aalberts hebben een speciale dispensatie gekregen omdat hun technologieën en productlijnen worden beschouwd als ‘mission critical’. In Duitsland is de productiecapaciteit van medische zuurstofdrukregelaars en kleppen voor ademhalingsapparatuur, gebruikt in ziekenhuizen, ambulances en thuiszorg, vergroot om wereldwijd klanten te bedienen.

Niches

De diversiteit in nichetechnologieën, leidende marktposities, wereldwijde aanwezigheid, sterk lokaal ondernemerschap en snelle besluitvorming helpt Aalberts door deze moeilijke marktsituatie heen, aldus persinformatie. ‘Net als veel van onze klanten en partners zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot maatregelen die zijn genomen om de COVID-19-uitbraak over de hele wereld te bestrijden.’

Salaris RvB verlaagt met 20%

Door deze ontwikkelingen en onzekere marktsituatie anticipeert Aalberts de komende maanden op zwaardere omstandigheden en heeft besloten:

de kapitaaluitgaven alleen te verminderen tot wat nodig is om onze activiteiten in stand te houden;

de activiteiten en verzendingen af te stemmen op de prognoses en verwachtingen van de klanten;

aanvullende kostenverlagingen initiëren;

gebruik te maken van hulpprogramma’s van de overheid om deze verwachte korte-termijnverstoring het hoofd te bieden;

structurele verbeteringen te versnellen op basis van de bijgewerkte strategie ‘gerichte versnelling’;

het salaris van de Raad van Bestuur en het Executive Team met ingang van 1 april 2020 voor drie maanden met 20% te verlagen.

Gezond blijven en continuïteit waarborgen

Aalberts zal het actieplan zoals gepresenteerd in december 2019 versnellen om te evolueren naar een nog sterkere en betere Aalberts. Tijdens deze COVID-19-uitbraak is het primaire doel ervoor te zorgen dat werknemers en hun families zo goed mogelijk veilig en gezond blijven. Het secundaire doel is om samen met leveranciers en partners de service aan klanten en de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.