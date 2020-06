Aalberts: orderportefeuille hersteld, maar omzet gedaald – ontslagen noodzakelijk

De orderportefeuille van Aalberts lag eind mei op hetzelfde niveau als vorig jaar. De nettoschuld (vóór IFRS 16) is met 15% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Evenwel daalde in de eerste vijf maanden van het jaar de organische omzet met 12% ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van COVID-19. Er zijn veel projecten geïnitieerd om de structurele kosten te verlagen.

Aalberts had tot nu toe te maken met een beperkt aantal COVID-19-besmettingen. De preventieve veiligheidsacties, die begin maart zijn geïnstalleerd, ‘werken goed’. Slechts enkele locaties in Zuid-Europa zijn in verband met overheidsinstructies enkele weken gesloten geweest. Alle getroffen locaties zijn begin mei heropend, aldus persinformatie van het concern.

‘We hebben onze kapitaalinvesteringen in nieuwe technologieën voortgezet, maar onze capaciteitsuitbreidingen gereduceerd’

De activiteiten op het gebied van installatietechniek en klimaattechnologie, in de eindmarkt voor milieuvriendelijke gebouwen, gingen ‘redelijk goed door op een lager niveau’. In Zuid-Europa en het Verenigd Koninkrijk werd Aalberts geconfronteerd met meer uitdagende marktomstandigheden als gevolg van lockdowns door de overheid. De distributiekanalen hebben daar hinder van ondervonden. Vanaf de laatste weken van mei ziet Aalberts een toename van de orderontvangst en -verkoop. ‘We hebben onze investeringen in perstechnologie voortgezet, bouwuitbreidingen uitgesteld en onze innovatie-initiatieven voortgezet’, zo schetst het bedrijf in een persbericht.

De materiaaltechnologie-activiteiten, die wordt ingezet in industriële niches en duurzaam transport, werd de laatste maanden geconfronteerd met een vertraging van de orderontvangst en -verkoop als gevolg van een lagere vraag en sluitingen van klanten. De meeste klantensites zijn begin mei heropend en hebben hun toeleveringsketen stap voor stap opgestart. ‘We hebben onze kapitaalinvesteringen in nieuwe technologieën voortgezet, onze capaciteitsuitbreidingen gereduceerd en onze uitbreidingen van gebouwen uitgesteld.’

‘Onze geavanceerde mechatronica-activiteiten voor de semicon realiseerden een sterke groei ten opzichte van vorig jaar met een record aan orders’

De activiteiten op het gebied van industriële technologie lieten een gemengd beeld zien. Binnen de fluid control deden de activiteiten in industriële niches het goed, de activiteiten in de drankensector hadden te kampen ‘met moeilijke omstandigheden’. De toepassingen van gas- en koelregelaars voor duurzaam transport lagen op een laag niveau, vooral door de sluitingen van klanten, die begin mei opnieuw werden geopend. ‘Onze geavanceerde mechatronica-activiteiten voor de semiconmarkt realiseerden een sterke groei ten opzichte van vorig jaar met een record aan orders voor de komende maanden. We hebben onze activiteiten, CAPEX en dienstverlening aan onze klanten op een goed niveau voortgezet.’

‘Er zijn veel projecten geïnitieerd om onze structurele kosten en het netto werkkapitaal te verminderen, wat zal leiden tot eenmalige ontslagkosten’

In alle vier de bedrijfssegmenten heeft Aalberts zich gericht op cash management en kostenoptimalisaties. ‘Parallel daaraan hebben we ons actieplan, dat is vastgelegd in de geactualiseerde strategie ‘focused acceleration’, die in december 2019 is gepresenteerd, versneld. Er zijn veel projecten geïnitieerd om onze structurele kosten en het netto werkkapitaal te verminderen, wat zal leiden tot eenmalige ontslagkosten in de loop van 2020. Het effect van deze acties zal deels ten goede komen aan 2H2020 en volledig FY2021, te verklaren in onze 1H2020 tussentijdse resultaten. Ons doel is om sneller te evolueren naar een nog sterker en beter Aalberts, waardoor onze strategische doelstellingen worden gerealiseerd’, aldus het bericht.

‘Onze Aalberts-mensen hebben uitstekend werk verricht om onze activiteiten op een veilige manier voort te zetten en onze klanten over de hele wereld van dienst te zijn. Tegelijkertijd zijn er veel structurele verbeteringen in gang gezet, waarbij OPEX, NWC en CAPEX zijn geoptimaliseerd en onze strategie verder is ontwikkeld.’