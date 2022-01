Aalberts neem 100% van de aandelen over van ISEL Germany AG (ISEL). ISEL is gevestigd in Eichenzell en Eiterfeld (Duitsland), heeft een jaaromzet van circa EUR 35 miljoen en 200 medewerkers. ISEL is actief in de eindmarkten semicon efficiency en industriële niches. De systeembouwer combineert kennis van mechanica, elektronica en software voor de ontwikkeling, engineering en productie van wafer handling & robotica en machinesystemen met digitale diensten. De meeste modules die nodig zijn voor deze systemen, als lineaire motion units, rotary stages aan aandrijfdelen, produceert ISEL in eigen huis. ISEL, in 1972 opgericht door Hugo Isert, is in staat om volledig op maat gemaakte geavanceerde mechatronische oplossingen met digitale services aan te bieden, aldus persinformatie.

Met deze overname versterkt Aalberts haar technologieportfolio op het gebied van geavanceerde mechatronica en breidt zij haar productieactiviteiten in Duitsland uit. Samen met de Aalberts Advanced Mechatronics -organisatie in Raunheim (Duitsland), moet ISEL meerdere zakelijke kansen gaan benutten. Ten eerste zullen ISEL’s wafer handling & robotica systemen worden aangeboden in combinatie met de trillingsisolatie systemen van Aalberts, gebruikmakend van het klantenbestand van beide bedrijven. Ten tweede maken de kennis en capaciteit van ISEL de gezamenlijke ontwikkeling mogelijk van nieuwe mechatronische en softwaresystemen . Ten derde kan de sterke manufacturingcapaciteit door Aalberts Advanced Mechatronics worden benut om een hogere operationele hefboomwerking en efficiency te realiseren.

‘Het gebruik van de gecombineerde kracht en kennis zal resulteren in innovatie roadmaps voor de lange termijn voor onze klanten, waardoor aanzienlijke toekomstige groei in snelgroeiende eindmarkten wordt gestimuleerd’, zo wordt in het persbericht gesteld. ‘Het ervaren managementteam van ISEL zal de onderneming blijven leiden, in nauwe samenwerking met het managementteam van Aalberts Advanced Mechatronics in Raunheim.’

De resultaten van ISEL zullen per 1 februari 2022 in de consolidatie worden opgenomen. De overname zal direct bijdragen aan de winst per aandeel en zal worden gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten.