A.S. Watson Health & Beauty Benelux wil verder verduurzamen en minder CO2 uitstoten. Dat geldt óók voor het logistieke centrum van het moederbedrijf van drogisterijketens Kruidvat en Trekpleister in Heteren. A.S.Watson roept startups, ondernemers, studenten en onderzoekers op om met oplossingen en ideeën te komen. Zij kunnen zich aanmelden voor de Logistics Energy Challenge over het verduurzamen van gebouwen, logistieke processen en transport van het logistieke centrum in Heteren. Provincie Gelderland ondersteunt deze Logistics Energy Challenge. Met de nieuwe kennis en mogelijkheden uit deze Challenge wil de provincie bijdragen aan het verduurzamen van de logistieke sector.

Logistiek centrum Heteren

Tijdens de Logistics Energy Challenge worden de deelnemers uitgedaagd om te kijken naar mogelijkheden om de gebouwen van het logistieke centrum in Heteren te verduurzamen. Daarbij gaat het om vragen als kunnen de gebouwen zonder gas, kan er energie worden opgewekt en hoe realiseren we een constante binnentemperatuur. Ook worden deelnemers gevraagd om bijvoorbeeld binnen het logistieke proces te zoeken naar oplossingen voor meer energie-efficiency en minder energie bij het verzamelproces en vervoer van pallets. Bij het verduurzamen van het transport staat onder meer de vraag centraal hoe producten met minder CO2 naar de winkels kunnen worden vervoerd.

Aanmelden en vervolg

Geïnteresseerden in de Challenge kunnen zich aanmelden tot 24 februari. Maximaal 50 deelnemers worden geselecteerd op basis van expertise, ervaring en motivatie met logistiek, duurzaamheid, innovatie en creatieve vaardigheden. Selectiegesprekken hiervoor vinden plaats op 5 en 6 maart. Op 20 maart is er in het logistieke centrum in Heteren een Pre-Challenge. Deelnemers maken dan kennis met hun team, de organisatie en de locatie.

Wat heb jij eraan?

Je kunt een Award en een (duurzame) teamprijs winnen t.w.v. € 2.500,-.

Je kunt impact maken met een oplossing die bijdraagt aan de klimaatdoelen (oplossingen zijn openbaar dus kunnen ook worden gebruikt door andere logistieke centra).

Een hele leerzame ervaring waarmee deelnemers binnen korte tijd van probleem naar oplossing leren werken. Hierbij worden ze ondersteund door coaches.

Kennismaking (en kijk in de keuken) met een bedrijf dat wereldleider is op het gebied van logistiek en detailhandel en health & beauty.

Opdoen van een interessant netwerk (deelnemers, organisaties die meedoen en experts/coaches).

Kans dat (onderdelen van) de voorstellen worden uitgevoerd.

Je maakt kennis met (en ingang bij) een potentiële werkgever.

Challenge 3 april

De Challenge zelf vindt plaats op vrijdag 3 april op het logistieke centrum in Heteren. Aan het einde van de dag pitchen alle teams hun ideeën. Een jury kiest de winnaar. Deze jury bestaat uit vertegenwoordigers van de directie van A.S. Watson en Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland en wordt daarbij ondersteund door Logistics Valley. De winnaar ontvangt een award en een speciale duurzame prijs. De inzichten en ervaringen uit deze Challenge worden beschikbaar gesteld.