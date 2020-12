Is uw overhead niet (veel) te duur? Neem deel aan benchmark-onderzoek Berenschot

De maatregelen die zijn genomen vanwege COVID-19, raken elke organisatie. Grip krijgen op de situatie is ingewikkeld, omdat de omstandigheden waar de ondernemer mee te maken heeft continu veranderen. Berenschot ziet klanten met verschillende vragen, zoals: hoe kan ik mijn indirecte organisatie efficiënt inzetten? Hoe kan ik anticiperen op verschillende scenario’s? Ben ik voldoende flexibel in de komende periode? Hoe kan ik anticiperen op veranderingen in de supply chain. Het adviesbureau nodigt u daarom uit deel te nemen aan het onderzoek ‘Benchmark Overhead’ bij de industriële bedrijven.

Dit onderzoek voert Berenschot sinds het jaar 2001 uit en ruim 2.500 organisaties hebben deelgenomen. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in formatieomvang en kosten van uw totale indirecte kosten (inclusief direct support zoals werkvoorbereiding, planning en logistiek) in vergelijking met organisaties in uw sector. Het rapport biedt de ondernemer daarnaast handvatten bij kostenreducties, outsourcingbeslissingen, het maken van budgetplannen en het inrichten van shared servicecentra.

Toelichting benchmarkonderzoek

U krijgt inzage in onder andere:

De marktconformiteit van uw overhead. Ook krijgt u inzicht in de opbouw per overheadfunctie (zie de volgende pagina voor de functies die wij benchmarken).

De kosten van de overhead. Waar kunt u nog besparen en wat zijn de quick wins?

Hierdoor kunt u een goede afweging maken tussen zelf doen en het inkopen van functies.

ICT-kosten en facilitaire kosten per fte. Zijn uw automatiseringskosten marktconform of kunt u nog besparen op uw huisvesting of schoonmaakkosten?

Resultaten onderzoek ‘Benchmark Overhead’

Een uitgebreide en specifieke rapportage met inzichten van de relatieve omvang van uw overhead en het gekwantificeerd verbeterpotentieel.

Een (online) presentatie waarin de uitkomsten, inzichten en aandachtspunten door ons worden toegelicht.

Een vergelijking op maat, passend bij uw organisatie.

Aanbevelingen voor het optimaal inrichten op basis van ‘best practices’.

Aanmelden

Link Magazine zal redactioneel aandacht besteden aan de uitkomsten van het onderzoek. De door u verstrekte gegevens worden vanzelfsprekend volstrekt vertrouwelijk behandeld en nimmer aan derden verstrekt. Uw investering bedraagt € 5.950, –, exclusief btw. Een aanmelding via Link Magazine is goed voor een korting van € 1.000,-. Stuur dan een mail naar l.oh@berenschot.nl onder de vermelding van ‘Link’. Ook voor meer informatie kunt u bij dit mailadres terecht.