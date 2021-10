95 procent van de Nederlandse start-ups groeit inconsistent. Daarmee ontwikkelen ze zich minder snel dan mogelijk is. Dat is één van de inzichten uit het Start-up Development Report 2021. De onderzoekers pleiten in het rapport voor meer aandacht voor consistente groei op alle aspecten van de bedrijfsvoering: de klantrelatie, de productontwikkeling, het businessmodel en de ontwikkeling van het team.

Onderzoek onder 660 Nederlandse en 187 Brabantse start-ups wijst uit dat een betere afstemming van begeleiding en financiering van grote invloed is op de snelheid en efficiëntie waarmee start-ups groeien tot volwassen bedrijven.

De onderzoekers pleiten in het rapport voor een gemeenschappelijke, landelijke aanpak om de snelheid en de efficiency van de groei van start-ups te bevorderen.

Dit zijn de vijf belangrijkste inzichten uit het rapport:

Slechts 5% van de Nederlandse start-ups groeit consistent Inconsistente groei komt in iedere sector voor De groei van het team leidt vaak tot problemen Start-ups die zich focussen op één product-markt doen het beter 92% van de vroege fase start-ups zoekt geld om inconsistente groei te financieren

Het Start-up Development Report is een initiatief van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Braventure en Gritd, in samenspraak met de Provincie Noord-Brabant.