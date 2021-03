6G gaat een miljardenmarkt opleveren voor printed electronics

6G-communicatie zal volgens de planning vanaf 2030 op grote schaal worden ingevoerd. De miljardeninvesteringen in het onderzoek ernaar zijn begonnen. Markonderzoekbureau IDTechEx heeft de commerciële potentie van de technologie onderzocht en presenteert zijn bevinden op het webinar ‘Reconfigurable Intelligent Surfaces Vital to 6G Communications’. Met de focus op materialen en processen en gesteld in voor leek begrijpelijke terminologie wordt in dit webinar ingegaan op onder meer de de slimme oppervlakken (smart surfaces) die overal nodig zijn en zonder welke het hele 6G project zal mislukken. De bevindingen zijn in detail vast gelegd in dit rapport: “6G Communications Reconfigurable Intelligent Surfaces Roadmap, Materials, Market 2021-2045″.

Ingegaan wordt op de enorme verbeteringen in responstijd, gegevensverwerking, gegevenscapaciteit en nog veel meer die met 6G zullen worden bereikt door naar een hogere frequentie te gaan. Maar dat vergt wel meer hardware om zwakkere bundels te verwerken. De terahertz (ver-infrarood) die wordt gekozen, kan alleen bij de telefoon in uw broekzak en het internet of things knooppunt in uw fabriek aankomen als hij slim wordt gemaakt en om obstructies heen wordt geleid, door slimme oppervlakken op gebouwen, reclameborden, plafonds en meer. Dit is een miljardenopportuniteit voor de printelektronica-industrie, zonder welke deze smart surfaces onbetaalbaar zullen zijn. Ook wordt aandacht gegeven aan hoe de nieuwe herprogrammeerbare metamateriaalpatronen essentieel zijn voor minimaliseren van vermogen en de kosten. En aan een ‘tweede fase’ van 6G waarin de oppervlakken de straal versterken zodat deze verder gaat, apparaten zonder stroom laat werken en zelfs je telefoon oplaadt. Welke materialen, dunne-filmcomponenten, depositieprocessen, zijn nodig?