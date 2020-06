Progress, softwareleverancier van geavanceerde applicatieontwikkel- en digitaliserings oplossingen, heeft vandaag de uitkomsten bekendgemaakt van hun meest recente onderzoek, getiteld 2020 Data Connectivity Survey. Aan dit onderzoek deden ruim 1.800 IT’ers en managers uit 13 bedrijfstakken wereldwijd mee. De resultaten tonen inzichten in nieuwe trends en aandachtspunten op het gebied van gegevensbeheer, zoals modernisering van systemen, cloudmigratie, gegevensbescherming en gegevenskwaliteit.

“Vanwege de huidige crisis is dataconnectiviteit in het middelpunt van de belangstelling komen te staan, doordat werknemers over de hele wereld vanuit huis werken,” aldus David Loshin, coauteur van het 2020 Data Connectivity Survey-rapport en een erkend adviseur op het gebied van gegevenskwaliteit, Master Data Management (MDM) en bedrijfsinformatie. “Bedrijfsgegevens worden tegenwoordig opgeslagen in een hybride omgeving, uiteenlopend van on-premises tot verschillende cloudplatforms en SaaS/PaaS-services, en dat betekent dat toegang tot deze gegevens crucialer is dan ooit tevoren. Organisaties hebben een structurele benadering van gegevensbeheer en connectiviteit nodig om succesvol te kunnen opereren.”

Een aantal belangrijke bevindingen van het onderzoek zijn:

• Gegevenskwaliteit is cruciaal: 44% van de respondenten zegt dat dit een van de grootste uitdagingen is (een enorm verschil vergeleken met 14% in 2017).

• Cloudmigratie, inmiddels een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering, is het belangrijkste moderniseringsproject voor 2020. Momenteel werkt 56% van de respondenten aan migratieprojecten of heeft dit op hun planning staan.

• Het belang van real-time hybride dataconnectiviteit is enorm gestegen, doordat organisaties naar manieren zoeken om hun cloud-apps te laten communiceren met ‘on-premises’-gegevens achter een firewall, terwijl ze gegevens uit diverse hybride, multi-cloud-omgevingen aan elkaar proberen te koppelen.

• Systeemdiversiteit wordt steeds gebruikelijker; ruim 55% gebruikt zowel Microsoft als systemen die op Linux draaien.

• Meer dan de helft van respondenten die moeten voldoen aan regelgeving is bezig hun gegevens en applicaties over te zetten naar de cloud. Dit geeft aan dat organisaties hun eerdere bezorgdheid over veiligheid en gegevensbescherming overwonnen hebben.

“Om vandaag de dag succes te hebben, moeten organisaties de kracht van hun gegevens benutten om de concurrentie een stap voor te blijven,” zegt Stephan Leferink, General Manager Centraal Europa bij Progress Software. “Gegevenskwaliteit, overstappen naar de cloud, real-time hybride dataconnectiviteit en regelgeving vormen voor veel bedrijven nog steeds een grote uitdaging. Met de juiste technologie kunnen organisaties het antwoord vinden op deze uitdagingen en gaan werken aan de volgende generatie krachtige gegevensoplossingen en bedrijfsapplicaties.”

Progress levert oplossingen voor cloud- en on-premises-dataconnectiviteit in relationele, NoSQL-, Big Data- en SaaS-gegevensbronnen. Met Progress® DataDirect®-producten kunnen organisaties op een veilige, betrouwbare en productieve manier elke gewenste gegevensbron, zowel in de cloud als on-premises, naadloos laten communiceren met elke gewenste applicatie. Dit betekent dat bedrijven kunnen vertrouwen op hun hybride dataomgevingen en – ongeacht de infrastructuur van hun systemen – hun gegevens optimaal kunnen gebruiken om hun omzet te verhogen en hun klanten tevreden te stellen.

