Valk Welding bestaat vandaag precies 60 jaar. Met name de afgelopen jaren is het snel gegaan met de ontwikkeling van innovaties op het gebied van lasrobotisering, waarmee afnemers van Valk Welding in heel Europa hun concurrentiepositie hebben kunnen versterken. Met de oprichting van “LAS Verkoopmaatschappij” startte de vader van directeur Remco Valk op 22 maart 1961 een onderneming die in 60 jaar is uitgegroeid tot een van de grootste lasrobotintegrators in Europa.

“Automatisering van lastechniek is altijd een belangrijk onderdeel geweest naast de verkoop van lasdraad en lasapparatuur”, vertelt Remco Valk. Dat heeft eind jaren zeventig geleid tot de levering van de eerste lasrobot. De groei die volgde was een resultaat van actieve marktontwikkelingen op het gebied van lastechniek, waarbij vanaf 2004 ook vestigingen in Denemarken, Tsjechië, Frankrijk en Duitsland zijn opgericht en Valk Welding zijn afnemers tot ver in Europa kan bedienen. Met 170 medewerkers in vaste dienst en een vaste groep van ca. 25 inleners, is de Valk Welding Groep in Europa uitgegroeid tot een professionele en geduchte speler op het gebied van lasrobotisering, zo stelt Valk.

Geïnvesteerd in dochteronderneming, IT en productie

Ondanks de beperking door de coronapandemie heeft het bedrijf afgelopen jaar de organisatie verder uitgebreid, onder meer met de oprichting van de Zweedse dochteronderneming Valk Welding SE en de ingebruikname van een nieuwe verkoop-, trainings- en assemblagefaciliteit in Tsjechië. Voorts is het Management Informatie Systeem (MIS2.0) ontwikkeld en is Valk Welding Precision Parts in gebruik genomen waar de lasrobotspecialist robottoortsen en slangenpakketten volledig in eigen beheer produceert. Robottoortsen en slangenpakketten vormen een cruciale component van de All-in-One Valk Welding lasrobotinstallaties. Deze zijn in eigen beheer ontwikkeld en worden exclusief voor Valk Welding lasrobotsystemen gemaakt. Met de eigen productiefaciliteit voor deze producten voor de robottoortssystemen is Valk Welding nu 100% onafhankelijk van derden.