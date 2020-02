KPN heeft een tweede locatie van het Industry 5G Fieldlab geopend op Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Terwijl de vestiging in Rotterdam bij Shell Pernis zich richt op de procesindustrie, gaat de vestiging in Eindhoven zich richten op 5G in de maakindustrie.

Reden voor een extra locatie is dat de maakindustrie waar BIC in Eindhoven zich op richt , andere use cases kent dan de procesindustrie bij onder meer Shell Pernis. Samen met BIC zal KPN 5G beschikbaar stellen om gerichte Smart Industry projecten op te zetten met de nieuwe generatie van mobiele netwerken. KPN is tevens lid van het ook op BIC gevestigde High Tech Software Cluster​, waarmee de eerste projecten worden opgezet. Nadrukkelijk wordt ook de samenwerking gezocht met andere Smart Industry Fieldlabs en partijen die op BIC gevestigd zijn.

5G indoor beschikbaar op BIC

De klanten van KPN in de maakindustrie en gevestigde partijen op de BIC krijgen de kans om in een representatieve omgeving kennis te maken met de voordelen van 5G. KPN gaat op BIC per direct 5G indoor beschikbaar stellen, inclusief de 3,5 GHz frequentie die bij uitstek geschikt is om use cases met veel bandbreedte te testen.

Paul Cobben, KPN’s sector developer manufacturing: “Met 5G indoor op 3,5 GHz kunnen we nu al aan de slag, in tegenstelling tot 3,5 GHz outdoor die pas in 2022/2023 valt te gebruiken.” Verder combineert KPN 5G indoor met UWB (Ultra Wide Band). UWB wordt gebruikt om objecten op de fabrieksvloer en in magazijnen realtime te volgen. Hun positie valt tot op 30 centimeter nauwkeurig vast te stellen, maar vaak zelfs nog nauwkeuriger.

Voor BIC is de komst van KPN een nieuwe stap in de creatie van de fabriek van de toekomst. Ferdinand Gremmen, directeur SDK Vastgoed (VolkerWessels) en verantwoordelijk voor BIC: “Dat KPN 5G naar de Brainport Industries Campus brengt is een nieuwe schakel in ons ecosysteem. Hiermee laten we onze aantrekkelijkheid zien voor innovatieve bedrijven als KPN, maar bieden we tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden voor onze reeds aanwezige huurders. De toekomst wordt bepaald door een fijn samenspel van hardware, software en ondersteunende voorzieningen. Juist die combinatie maakt BIC onderscheidend.”

Veel inzichten over 5G “Ik ben trots dat we onze volgende stap zetten met 5G, nu specifiek gericht op 5G indoor toepassingen in de maakindustrie”, zegt Jacob Groote, EVP 5G bij KPN. “We willen samen met onze partners op BIC en onze klanten leren over 5G op de fabrieksvloer en in magazijnen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor andere indoor omgevingen zoals ziekenhuizen en logistieke centra veel inzichten zal opleveren.”

Cobben: “In dit 5G fieldlab voor de maakindustrie kunnen we straks iedereen laten zien welke 5G indoor use cases er in een fabrieksomgeving mogelijk zijn. Denk hierbij aan virtual en augmented reality voor productiebesturing, autonome AGV’s (automated guided vehicles) en 4K-camera’s voor kwaliteit en veiligheid, om er maar een paar te noemen. Het gaat daarbij niet alleen om snelheid, maar ook om betrouwbaarheid en hele lage vertraging in het netwerk. Ook het kunnen ontsluiten van grote aantallen draadloze sensoren gaat een belangrijke rol spelen bij verdere uitrol van Internet of Things (IoT). Hiermee maken we duidelijk dat 5G voor zeer verschillende use cases tegelijkertijd kan worden ingezet. We gaan graag in gesprek over de meerwaarde van een ‘wireless factory’ met onze partners en klanten hier op de BIC.”