580.000 euro voor onderzoek naar alternatieve zonnecellen

De meest voorkomende zonnecellen zijn gebaseerd op silicium. Perovskiet-zonnecellen zijn een goedkoop en zeer aantrekkelijk alternatief, hoewel de reproduceerbaarheid en de stabiliteit op lange termijn verbeterd moet worden voor grootschalige toepassing. 580.000 euro is door het Open Technology Program van NWO toegekend aan een nieuw project van André ten Elshof en Annemarie Huijser (beiden TNW en MESA+).

“Het doel van dit project is om intrinsiek stabiele en efficiënte materialen te realiseren door de microstructuur van het materiaal te controleren door middel van industrieel relevante kristalgroeiprocessen”, zegt Annemarie Huijser, universitair docent aan de faculteit TNW. De relatie tussen de fotodynamica van het perovskiet materiaal en de microstructuur zal bestudeerd worden door middel van geavanceerde spectroscopie methodes. Het uiteindelijke doel is om de verbeterde materialen te integreren in prototype zonnecellen.

Het project, gefinancierd door het Open Technologie programma van NWO, is toegekend aan André ten Elshof (TNW/MESA+, Inorganic Materials Science) and Annemarie Huijser (TNW/MESA+, Photocatalytic Synthesis groep). De grant zal worden gebruikt on 2 promotieonderzoeken te financieren en in het onderzoek zal samengewerkt worden met Solliance, het Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, Morphotonics and Domicro.