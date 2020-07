In vijf jaar groeide elektronicaontwikkelaar en -producent 3T in Enschede van veertig naar tachtig medewerkers. Dat was vorig jaar reden het management verder te professionaliseren. ‘We waren een pure projectenorganisatie’, zegt ceo Richard Mijnheer. ‘Met onze huidige omvang was dat niet meer te doen, de span of control werd te groot. Daarom hebben we een matrixorganisatie gecreëerd, waarin groepsleiders verantwoordelijk zijn voor de medewerkers en de projectleiders alleen voor hun projecten. Dat werkt goed, al was het even wennen omdat de korte lijntjes van weleer er niet meer zijn. We hebben de beheersbaarheid en schaalbaarheid kunnen vergroten en kunnen nu meer aandacht aan de medewerkers besteden.’

Bij 3T loopt het werk ook in de coronacrisis goed door, voor markten als hightech machinebouw, medische technologie en defense & security. Eind mei kwamen pas de eerste tekenen van vraaguitval in het tot dan toe overspannen orderboek. Voor de prototype- en serieproductie zijn er weinig problemen met de levering van componenten, al vallen de logistieke kosten inmiddels wel hoger uit. Aanvankelijk was de productie in eigen pand gesplitst in twee ploegen voor voldoende afstand. Nu de situatie weer enigszins versoepelt en normaliseert, gaat 3T terug naar de normale bezetting. Thuiswerken viel goed te organiseren; de IT-infrastructuur was al op orde. Zo werkt tachtig procent van het personeel nu meestal thuis. Soms moeten ontwikkelaars ook naar de zaak, om iets te testen of een prototype of eerste serie te kwalificeren. Daarvoor kunnen ze online een werkplek in het lab reserveren.

Al snel was op het 3T-intranet een virtuele koffiehoek ingericht. Verder is de tweewekelijkse fysieke stand-up voor het personeel op maandagmorgen in de kantine vervangen door een wekelijkse virtuele stand-up. ‘Daarin praten we elkaar bij over ieders gezondheid, de gang van zaken in het bedrijf en meer. Zo willen we ook het wij-gevoel vasthouden.’ Consequentie van de snelle groei in de afgelopen jaren is dat relatief veel medewerkers nieuw zijn; in maart en april gingen er nog tien aan de slag bij 3T. ‘We koppelen hen altijd aan een ervaren buddy, dat gaat virtueel natuurlijk wat lastiger. Maar met onze nieuwe organisatie kunnen we gelukkig meer aandacht besteden aan de begeleiding. De komende maanden willen we het iets rustiger doen met het aannemen van nieuwe mensen; eerst even aanzien hoe de coronacrisis verder uitpakt.’

Intussen loopt de innovatie wel gewoon door. Deze maand wil 3T weer een nieuw ‘bouwblok’ introduceren. Sinds enkele jaren timmert het bedrijf aan de weg met ‘halffabrikaten’, waarmee het sneller klantspecifieke elektronica kan ontwikkelen. Het nieuwste bouwblok is bedoeld voor het geautomatiseerd testen van industriële elektronica, met name plc’s. Tot nu toe gebeurt dat in veel bedrijven nog handmatig, weet Mijnheer. Toeval of niet, die automatisering komt in tijden van corona goed van pas.