‘Imagine’ is het thema van de 3DExperience World 2022, een driedaagse online conferentie van Dassault Systèmes. Tijdens de openingssessie op maandag 7 februari was de vloer onder andere voor Bernard Charlès, Vice Chairman of the Board & CEO, om de strategie van zijn onderneming stevig neer te zetten.

De 3D Experience software van de Franse multinational moet een belangrijke rol gaan spelen in de transitie naar een circulaire economie, zo hield hij zijn gehoor voor. ‘Ik was negen jaar lang een auto’, zo luidde de intrigerende titel op een van de slides die hij liet zien, met daaronder een foto van een verzameling blokken en blokjes materiaal. ‘Dat is de wereld die we met onze software, in de communities van onze gebruikers, willen gaan bouwen. Een wereld waarin alles, ook materiaal, kenbaar kan maken wat het was of zal worden. Waarin er alleen nog maar sprake is van reuse en produce.’ In een bedrijfsproces dat geen producten fabriceert, maar ervaringen, in een factory of experiences. Waarin die ervaringen eerst virtueel ontworpen en produceerbaar gemaakt worden, alvorens ze in omgezet worden in echte ervaringen in de echte wereld, zo duidde Charlès.

Hij bracht in herinnering dat Dassault Systèmes al veertig jaar geleden met haar software mogelijk maakte dat van een vliegtuig eerst een virtual twin werd gemaakt alvorens het te bouwen. ‘En nu kunnen we een virtual twin maken van de meeste complexe systemen, inclusief het menselijk lichaam.’ Om met die digitale mogelijkheden zinvolle ervaringen te creëren, dat vraagt verbeelding. ‘Imagination om kennis om te zetten in innovaties’, aldus Charlès die in dat verband wees op het nieuwe 3DExperience Lab die voor de ontwerpers en engineers ter beschikking staat, om van ‘things to a sustainable life’ te komen.