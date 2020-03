3D Hubs lanceert productiefonds in de strijd tegen COVID-19

Het wereldwijde, online productieplatform 3D Hubs lanceert een fonds om cruciale onderdelen voor COVID-19-initiatieven te produceren. Terwijl het coronavirus zich blijft verspreiden, staan ​​medische voorzieningen en ziekenhuizen steeds meer onder druk, vaak ontbreken de cruciale medische apparaten die nodig zijn om COVID-19 effectief te bestrijden. Over de hele wereld zijn initiatieven gelanceerd om te helpen bij de snelle ontwikkeling en productie van dergelijke apparatuur, maar velen worstelen om toegang te krijgen tot de fondsen en productiecapaciteit die nodig zijn om snel te kunnen handelen.

Om de toegankelijkheid van deze cruciale apparatuur te vergroten, heeft 3D Hubs het COVID-19 Productiefonds gelanceerd, dat deze projecten verbindt met zowel de fondsen als de productiemiddelen die ze nodig hebben om snel vitale apparatuur te kunnen produceren, zoals beschermende maskers en medische ventilator onderdelen. Dankzij het wereldwijde netwerk van productiepartners bevindt 3D Hubs zich in een unieke positie om dergelijke projecten toegang te bieden tot een vrijwel onbeperkte productiecapaciteit die in staat is om de snelle productie van onderdelen te ondersteunen. Door toegang te bieden tot verschillende productietechnologieën, waaronder 3D-printen, spuitgieten, plaatbewerking en CNC verspanen, is deze capaciteit en snelheid essentieel voor het produceren van onderdelen in deze tijden van crisis.

In minder dan 12 uur na de lancering heeft het fonds meer dan $ 18.000 opgehaald. 3D Hubs werkt tot nu toe samen met Make4Covid en The University of Denver om tot 10.000 beschermende gelaatsschermen te produceren voor ziekenhuizen in Denver. Sleutelcomponenten voor het Prusa gelaatsscherm RC2 worden geproduceerd voor ziekenhuizen die te kampen hebben met tekorten in het midden van deze crisis. 3D Hubs werkt ook samen met Project Open Air om te werken aan ventilatorsplitters om de capaciteit van bestaande ventilatoren te vergroten.

Medeoprichter en CPO van 3D Hubs, Brian Garret, vertelt: “Duizenden ontwerpers en ingenieurs over de hele wereld zetten zich in om onderdelen te ontwerpen voor levensreddende toepassingen. We willen ervoor zorgen dat deze onderdelen zo snel mogelijk komen bij degene die het nodig hebben. Door dit fonds te lanceren en onze wereldwijde productiecapaciteit in te zetten, versnellen we deze initiatieven zo snel als we kunnen. ”

Lees hier meer over het COVID-19 Manufacturing Fund.