Intravacc, wereldwijd vooraanstaand op het gebied van translationeel onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins, maakt bekend dat haar nieuwe moderne pilot productiefabriek binnenkort in gebruik wordt genomen. Daarnaast geeft Intravacc leiding aan een consortium dat gaat starten met het concept-design (fase I) van een zogeheten Multi Purpose Vaccine Production Plant (MPVPP). Deze fabriek zal in tijden van nood snel en veilig voldoende doses vaccin specifiek voor Nederland kunnen produceren.

Mondiaal gezien is ‘Bilthoven’ van oudsher een begrip op het gebied van ontwikkeling van vaccins tegen infectieziekten. Vanuit Bilthoven zijn door de jaren heen vele vaccinproductie- en technologieprocessen via technologie-transferovereenkomsten overgedragen aan overheden en ondernemingen wereldwijd.

Pilot productiefaciliteit

De projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek-terrein van het ministerie van VWS is samen met Intravacc in 2019 gestart met de bouw van een moderne pilot productiefabriek op het Utrecht Science Park (USP), locatie Bilthoven De pilot productiefabriek, onder de projectnaam Gebouw X, is in minder dan 24 maanden gebouwd. Gebouw X wordt officieel in het tweede kwartaal van 2021 in gebruik genomen en is geschikt om kandidaat-vaccins onder GMP-condities te produceren ter ondersteuning van fase I en II klinische studies in de mens naar de veiligheid en effectiviteit van vaccins.

Nieuwe multifunctionele vaccinfabriek met grote capaciteit voor Nederland

De huidige coronapandemie heeft de kwetsbaarheid van Nederland als het gaat om de ontwikkeling en productie van vaccins voor de eigen bevolking overduidelijk aangetoond. Daarom lopen er momenteel oriënterende gesprekken met verschillende bedrijven en universiteiten die moeten leiden tot verdere versterking van de Nederlandse vaccinontwikkelings- en productieketen. Een consortium onder leiding van Intravacc en verder bestaande uit Bilthoven Biologicals, Poonawalla Science Park (PSP), Utrecht Science Park (USP) en Stichting ALt, heeft na het afronden van een haalbaarheidsonderzoek een intentieovereenkomst getekend voor de start van de uitwerking van een zogeheten Conceptual Process Design (fase I) van de MPVPP op het USP-terrein in Bilthoven.

Het USP-terrein in Bilthoven beschikt over een uitgebreide omgevingsvergunning die beheerd wordt door de Stichting ALt. Aangezien alle benodigde vergunningen aanwezig zijn is het mogelijk om binnen 30 maanden een MPVPP te realiseren. De MPVPP biedt onder andere de mogelijkheid om een ‘waakvlamfunctie’ te vervullen om in geval van pandemische situaties direct te worden ingezet. In andere tijden zal de fabriek beschikbaar zijn voor de productie van vaccins van Intravacc en andere ondernemingen. De MPVPP zal een beoogde capaciteit hebben voor batches van tussen de 40 tot 200 miljoen doses per jaar. Het unieke ontwerp en de nieuwste inzichten in productietechnieken (single use) maken het mogelijk om een veelheid aan verschillende vaccinplatformen te hanteren. De fabriek is geschikt voor zowel de formulering en feitelijke productie van vaccins, als het afvullen en verpakken van de vaccinflacons.