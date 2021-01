De complexiteit van de systemen die de hightech industrie produceert wordt steeds groter. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende digitalisering van deze systemen. De hightech industrie is een belangrijke pijler voor de concurrentiepositie van Nederland. Voor het behoud van deze vooraanstaande positie is investering in excellente kennis en toepassing in de praktijk op het gebied van efficiënte engineering van systemen essentieel.

Investering in beheersing van systeem complexiteit

Het op open innovatie gebaseerde ecosysteem van ESI speelt hierin een belangrijke rol. ESI ontwikkelt samen met universiteiten en partnerbedrijven methodieken en tooling die aansluiten op de visie en behoefte van de hightech industrie, en benut daarbij de laatste inzichten van universiteiten. In een industry-as-a-lab setting worden systeem engineering methodieken op locatie bij en met partners ontwikkeld, getest en gevalideerd.

ESI kent een stevige basis van loyale industriële en academische partners. Vanaf 2021 maken ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Thales deel uit van de Partner Board van ESI. Hiermee onderstrepen de nieuw toegetreden partners het belang van systeemdenken en de ontwikkeling van methodieken en tooling voor de hightech industrie in Nederland.

Versterking samenwerking met industrie voor UvA

Sinds een jaar is ESI senior researcher Benny Akesson buitengewoon hoogleraar binnen de Parallel Computing Systems (PCS) onderzoeksgroep van UvA’s Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, waar hij de leerstoel “Design Methodologies for Cyber-Physical Systems” bekleedt. Prof. Andy Pimentel, voorzitter van de PCS onderzoeksgroep, is zeer verheugd met de toetreding van de UvA tot ESI’s Partner Board, en ziet enorm veel meerwaarde in deze samenwerking. De PCS groep brengt bijvoorbeeld nieuwe expertise binnen op het gebied van (modellerings- en simulatietechnieken voor) de analyse en optimalisatie van extra-functioneel gedrag – zoals bijvoorbeeld prestatie, energie consumptie, en betrouwbaarheid – van embedded en cyber-physical systemen.

Professor Pimentel: ”Ik zie veel kansen voor kruisbestuiving en kruiselings leren zowel binnen het ESI eco-systeem als tussen de ESI en UvA eco-systemen. Wij hopen met dit partnerschap de industriële samenwerking van de PCS groep verder te versterken.”

Wouter Leibbrandt, Wetenschappelijk Directeur ESI, vult aan: “Ik ben blij met de toetreding van de UvA. Hiermee verrijken we het kennis fundament waar ESI op kan bouwen. Het is ook een erkenning van de belangrijke rol die ESI speelt om de universitaire kennis ten goede te laten komen aan de Nederlandse economie. ”

Versterking innovatie positie voor Thales Naval

Thales was al eerder bij ESI betrokken. Met name voor de ontwikkeling van systemen voor de marine is participatie in ESI van toegevoegde waarde. Roel Aalbers, Technisch Directeur Systems bij Thales Naval : “Vanuit Naval hebben we de afgelopen jaren al prima samengewerkt met ESI in meerdere research projecten. Met de hernieuwde toetreding tot de partnerraad zal de kennis, ervaring en het eco-systeem van ESI worden gebruikt om onze innovatieve positie verder te versterken.

Ik kijk er naar uit om met de partners samen te werken en verwacht een positief effect ten aanzien van mogelijke nieuwe onderzoeksprojecten.”

Frans Beenker, Business Director ESI vult aan: “Met de komst van Thales participeren de meeste toonaangevende Nederlandse spelers in de hightech industrie in ESI. Ik ben er oprecht trots op dat in Nederland deze vorm van open innovatie mogelijk is”.

ESI startte in 2001, met medewerking van het Ministerie van Economische Zaken, als Publiek Privaat Samenwerkingsverband. Sinds 2013 maakt ESI deel uit van TNO. De Partner Board bestaat inmiddels uit ASML, Canon Production Printing, Nexperia, Philips, Thermo Fisher Scientific, Thales, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam en TNO.