35-jarig STT Products investeert in vakkennis en biedt uitdaging

Op 15 mei 1986 richtte Piet Steursma zijn eigen bedrijf op, Steursma Engineering, sinds 1995 STT Products geheten. Al 35 jaar voorzien zij de maakindustrie van unieke technische oplossingen voor productieoptimalisatie. Volgens de huidige dga Menno Kooistra onderscheidt STT Products zich door haar betrokkenheid en totaalontzorging.

35 Jaar geleden startte Steursma met de productie van onderdelen voor medical devices in zijn garage. Al gauw werd de onderneming groter en verhuisde in 1997 naar een bedrijfspand in Tolbert (GN). De jaren die daarop volgden werden gekenmerkt door een flinke groei, personeelsuitbreiding en vergroting van de activiteiten en klantenkring. In 2016 werd nogmaals verhuisd naar een groter en volledig gemoderniseerd pand met genoeg ruimte om verder te groeien. Anno 2021 werken er bijna 40 mensen bij STT Products.

Totaalontzorger voor de hele maakindustrie

Directeur-grootaandeelhouder Menno Kooistra vertelt: “Ook nu nog is een groot gedeelte van onze klanten afkomstig uit de medical device maakindustrie. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in de hightech-, elektronica- en farmaceutische maakindustrie, en zetten we mooie stappen in de semicon en food industrie.” Naast het ontwerpen en realiseren is STT Products zich de laatste jaren ook meer gaan richten op het aanbieden van consultancy en pre-engineering voor productiebedrijven.

Volgens Kooistra onderscheidt STT Products zich door haar betrokkenheid en totaalontzorging. “Door de nauwe samenwerking met onze klanten zijn wij in staat om continu en bij elk proces mee te denken. Elke slimme technische oplossing is uniek en kunnen wij volledig in-huis ontwikkelen. Het is de combinatie van de vakexperts, vanuit de werktuigbouwkunde, elektronica, software, verspaning, fijnmechanica en assemblage in samenwerking met de product- en proceskennis van de klant die het huidige succes bepalen.”

Toekomst

De komende jaren blijft STT Products investeren in personeel, het machinepark en haar faciliteiten. “De vakkennis van onze mensen blijft ons grootste bezit, daar willen we in investeren. Wij bieden ruimte om opleidingen te volgen en hebben op alle afdelingen bbl’ers of stagiairs meelopen. Daarbij willen we ook een uitdagende werkomgeving bieden. In onze productiehal werken we met robots en in het najaar verwachten we een splinternieuwe en moderne freesbank ter uitbreiding op ons machinepark. Tot slot zijn we druk bezig met de ontwikkeling van een Experience Center, met daarin een cobot en 3D printer, om de pre-engineeringsfase tastbaarder te maken voor onze klanten en om zelf meer te kunnen experimenteren in de praktijk.”