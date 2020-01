28 januari NLSecure[ID]: hét securityevent van 2020!

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van security is het voor IT-afdelingen erg lastig om up-to-date te blijven. De praktijk wijst uit dat dit vaak ten koste gaat van de security. Zo stellen ondernemingen hun securitystrategie vaak reactief waardoor ze minder bestand zijn tegen cyberdreigingen. Omdat KPN Security een veilig Nederland nastreeft, willen we organisaties een helpende hand bieden.

Op NLSecure[ID] kunt u zich laten bijpraten over relevante en actuele security- en marktontwikkelingen. Talloze gerenommeerde experts verzorgen inhoudelijke securitysessies, waarmee u alle need-to-know informatie kunt opdoen om uw security naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast laten we bezoekers ook zelf aan de slag gaan tijdens onze speciaal ontwikkelde boardroomgame of security-escaperoom. Verder kunt u als startende of ervaren hacker ook deelnemen aan een Capture The Flag-challenge.

U kunt zelf een persoonlijk programma samenstellen aansluitend op uw interesses en behoeften.

De volgende onderwerpen staan in ieder geval op de agenda:

Voorbij awareness! Gedragsverandering in cybersecurity

Voor het realiseren van cyberveilig gedrag moet de kloof worden gedicht tussen bewustwording en gedrag. U krijgt hiervoor allerlei tips en tricks aangereikt.

De waarde van 5G-toepassingen

5G maakt onze leefomgeving schoner, de weg veiliger en de economie krachtiger. U ontdekt welke nieuwe oplossingen voor de stad, zorg, industrie en mobiliteit op dit platform worden gerealiseerd.

De belangrijkste vereisten voor IoT-beveiliging

Hoe zorgt u ervoor dat een Internet of Things-toepassing veilig is? Onze sprekers zetten de uitgangspunten van IoT-security op een rij.

Beleef cybersecurity in de praktijk met de Boardroomgame

Actuele kennis over cybersecurity is essentieel. Maar het is nog waardevoller wanneer u dit combineert met praktijkervaring. Met de door Cyber Central ontwikkelde Boardroomgame krijgt u inzicht in de security van uw eigen organisatie. Ervaar hoe het is als uw bedrijf wordt aangevallen. Tijdens de game krijgt iedereen een eigen rol binnen de board met eigen doelstellingen. Door verstandige investeringen kunnen in een paar spelronden de winst en reputatie verbeterd worden. Bij een verkeerde beslissing kunnen cyber aanvallen impact op de winst en het imago hebben.

Capture the flag: How up-to-date are your hacking skills?

In samenwerking met securedbydesign.nl organiseren wij tijdens NLSecure[ID] de Capture-the-Flag challenge. Als securityprofessional hoort u bij de community die Nederland veiliger maakt. Maar is jouw kennis en ervaring wel up-to-date? Maak een team en test samen jullie skills tijdens de CTF-challenge voor beginnende of ervaren hackers.

Kom de Cyber Security Escape Room spelen op NLSecure[ID]

De leukste hands-on security awareness training, gemaakt door hackers en ervaren escaperoom bouwers. De Cyber Security Escape Room is een pop-up escape room waarin spelers op een leuke en nieuwe manier in aanraking komen met verschillende leermomenten op het gebied van cyber security. Het doel van de escape room is niet om te ontsnappen, maar de spelers kruipen dit keer in de huid van een hacker en ervaren hoe het is om iemand te hacken door meerdere beveiligingsfouten zelf uit te buiten. Daarbij komen de spelers in aanraking met verschillende leermomenten op beveiligingsgebied, zowel positief als negatief. Al een ervaren security specialist? Kom dan de beste tijd neerzetten!

Programma:

10:30 – 11:00 uur – Tracks & Experiences*

Green Track | Inge Wetzer | Sociaal psycholoog Cybersecurity & Compliance bij Hoffmann BV | Voorbij awareness: De stap naar veiliger gedrag

Green Track | Jacob Groote | EVP 5G en Deelnemingen bij KPN | 5G

Black Track | Rik van Duijn | Security researcher en ethisch hacker bij KPN Security | Onderwerp volgt: actueel onderzoek en bevindingen Security Research Team

Black Track | Karl Lovink & Arnold Hölzel | Technical lead Security Operations Center bij de Belastingdienst | How to Detect that Your Domains are Being Abused for Phishing by Using DNS?

Blue Track | Partner talk door RSA | meer info volgt

Blue Track | Koen Chiau | Regional Manager Security Northern Europe HPE Aruba | 360° of analytics-driven visibility, detection, control and response

Orange Track | Boardroom Game 10.30 – 11.30 uur (note! valt ook over tijdslot 2 heen)

Orange Track | Security Escape Room 10.30 – 11.30 uur (note! valt ook over tijdslot 2 heen)

11:15 – 11:45 uur – Tracks & Experiences*

Green Track | Mathijs Valk | Directeur Identity Operations bij KPN Security | Digitale identiteit als voorwaarde voor een veilige digitale transformatie

Green Track | Oscar Koeroo | Teamlead CISO-team Strategy & Policy bij KPN | Telcos and Cyber Security

Black Track | Wesley Neelen | Security researcher en ethisch hacker bij KPN Security | Onderwerp volgt: actueel onderzoek en bevindingen Security Research Team

Black Track | Max Kersten | Cyber Threat Intelligence Analyst bij ABN AMRO | Demystifying Android banking malware

Blue Track | Partner talk door Trend Micro | meer info volgt

Blue Track | Partner talk door Cisco Systems | meer info volgt

12:45 – 13:15 uur – Tracks & Experiences*

Green Track | Victor Gevers | Oprichter van The Dutch Institute for Vulnerability Disclosure | Onderwerp volgt

Green Track | Robin de Haas | Commercieel productmanager Security Operations bij KPN Security | Security & Compliance Monitoring

Black Track | Edwin van Andel | Ethisch hacker en CEO van Zerocopter | Fails (Tales) from the trenches…

Black Track | Olaf Hartong | Defense Specialist bij FalconForce | Hoogwaardige dreigingsdetectie met een beperkt budget

Blue Track | Partner talk door BitSight | meer info volgt

Orange Track | Boardroom Game 12.45 – 13.45 uur (note! valt ook over tijdslot 4 heen)

Orange Track | Security Escape Room 12.45 – 13.45 uur (note! valt ook over tijdslot 4 heen)

13:30 – 14:00 uur – Tracks & Experiences*

Green Track | Koen Hokke | Productmanager bij KPN Security & MSc Cell Biology and Science Based Business | Digital Immunology

Green Track | Peter Klaver | Programma manager en adviseur bij VNG | Onderwerp GGI-Veilig

Black Track | Dana Geist & Martijn Bogaard | Senior Security Analysts bij Riscure | Should I care about the security of my washing machine?

Black Track | Marc Smeets | Red teamer en medeoprichter van Outflank | Abusing Blue team OPSEC failures

Blue Track | Partner talk door Check Point | meer info volgt

14:15 – 14:45 uur – Tracks & Experiences*

Green Track | Huib Modderkolk | Auteur van het boek ‘Het is oorlog maar niemand die het ziet’ | In het blikveld van de geheime dienst

Green Track | Stefan Daelemans | CTO bij InSpark | Cloud Security

Black Track | Douwe van de Ruit | Business Owner DLT/Blockchain bij KPN Strategy | Decentralized identity: aan de vooravond van een internetrevolutie

Black Track | André Koot | IAM and Security Consultant bij Nixu Benelux | Identity en Access Management

Blue Track | Martijn van Dijk | Sales Engineer bij Mobile Iron | Weg met wachtwoorden, hoe dan?! Zakelijke data beveiligd en optimale user experience

Orange Track | Boardroom Game 14.15 – 15.15 uur (note! valt ook over tijdslot 6 heen)

Orange Track | Security Escape Room 14.15 – 15.15 uur (note! valt ook over tijdslot 6 heen)

15:00 – 15:30 uur – Tracks & Experiences*

Green Track | Special Guest | Naam en onderwerp volgt z.s.m. (houd de site in de gaten)

Green Track | Carolien Nijhuis | Manager Director Internet of Things bij KPN | IoT Security

Black Track | Valentine Mairet | Purple teamer bij KPN CERT | Why security professionals should write code

Black Track | Pieter Jansen | Oprichter en CEO van Cybersprint | De laatste innovaties in de securitywereld

Het event vindt plaats op 28 januari 2020 van 09:00-17:00 in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

