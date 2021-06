Met een subsidie van bijna 25 miljoen euro heeft de EU onlangs bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam zet een internationaal samenwerkingsverband van 45 bedrijven, kennisinstellingen en havens daar in op duurzame en slimme logistiek. De EU-subsidie is bedoeld voor pilots en demonstratieprojecten. Als partner binnen het samenwerkingsverband draagt TNO bij aan de realisatie van demonstraties en brengt de mogelijkheden en kansen voor de betrokken partijen in kaart.