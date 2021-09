Vandaag is 247TailorSteel, een ‘smart’ leverancier van op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen, officieel gestart met de bouw van de nieuwe productiefaciliteit in Zuid-Duitse Langenau, gelegen halfweg Stuttgart en München. “Met de bouw van onze nieuwe vestiging in Langenau versterken we onze positie in de markt en brengen we meer mogelijkheden voor onze klanten in Zuid-Duitsland en Oostenrijk”, zegt Carl Berlo, CEO van het metaalbedrijf.

De bouwstart vond plaats in aanwezigheid van onder andere de Consul-Generaal in Duitsland, Paul IJmkers en de burgemeester van Langenau, Daniel Salemi. Namens 247TailorSteel waren aanwezig, naast Carl Berlo, de COO Frank Gelen en het Hoofd verkoop Duitsland Guido Schumacher. Tijdens het officiële programma is de schop daadwerkelijk in de grond gezet.

Najaar 2022 operationeel

De nieuwe vestiging zal naar verwachting in de najaar van 2022 volledig operationeel zijn. Op een productieoppervlakte van 15.000 m2 zullen – gefaseerd – twaalf lasersnijmachines, tien buislasers en twaalf kantbanken worden geïnstalleerd. “Daarmee gaan onze klanten in Zuid-Duitsland en Oostenrijk profiteren van nog betere service en nog snellere levering. 247TailorSteel gebruikt een volledig eigen machinepark. Dankzij ons zelf-ontwikkelde Sophia®-portaal kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week online bestellingen plaatsen, ontvangen zij offerte binnen één minuut én krijgen zij hun producten binnen 48 uur geleverd”, aldus Berlo.

Sterke groeiambities

247TailorSteel is sinds de oprichting in 2007 de ‘toonaangevende pionier’ in de markt en beschikt inmiddels over een grote trouwe klantenkring, aldus persinformatie van het bedrijf. De ambitie achter deze uitbreiding is het marktaandeel en de productiecapaciteit voor de klanten in Zuid-Duitsland en Oostenrijk te verhogen en het verwezenlijken van het doel om klanten binnen een straal van 200 kilometer te bedienen. De nieuwe productiefaciliteit in Langenau is daarin ‘een mooie mijlpaal en grote stap in deze richting’.

Nieuwe arbeidsplaatsen in de regio

Door de bouw van de fabriek worden in eerste instantie 70 nieuwe werkplekken gecreëerd, op lange termijn is er plek voor ongeveer 200 werknemers. “Met de nieuwe productiefaciliteit zal hier een toekomstgerichte industriële vestiging ontstaan. 247TailorSteel zal zo een toegevoegde waarde zijn voor Langenau en de regio”, zei de burgemeester van Langenau, Daniel Salemi.

België

De Belgische klanten worden vooralsnog bediend vanuit de fabriek in Nederland, waardoor de levertijd langer is dan die voor Nederlandse klanten (3 in plaats van 2 dagen). Onder andere daarom is 247TailorSteel in West-Vlaanderen op zoek naar een stuk bouwgrond voor de bouw van een fabriek die in de loop van 2023 opgeleverd zal worden.

Enkele feiten:

• Omzet 2020: € 90 miljoen

• Aantal werknemers: 500+

• 20.000+ klanten

• 36.000 m2 productieoppervlakte op drie locaties: Varsseveld (Nederland), Oyten (Duitsland, bij Bremen) en Hilden (Duitsland, bij Düsseldorf)