Door de officiële opening ging vanwege corona een streep, maar de machines gingen natuurlijk wel gewoon volgens plan draaien: de nieuwe vestiging van 247TailorSteel in het Duitse Hilden is up and running. Er werken inmiddels 35 mensen; dat aantal groeit fors op termijn. Bovendien blijft het daar niet bij, vertelt coo Frank Gelen. ‘We willen en kunnen gestaag doorgroeien.’

Met vestiging Hilden (D) erbij groeit 247TailorSteel naar 36.000 vierkante meter en 500 mensen

De afgelopen jaren groeide 247TailorSteel met gemiddeld 30 procent per jaar. Dat was ook dit jaar de bedoeling, maar corona gooide zand in de motor. Toch klagen ze in Varsseveld op de hoofdvestiging niet: ‘We zitten boven de omzet van 2019’, zegt coo Frank Gelen. ‘We zien de omzet vooral groeien bij bedrijven die een snelle levering willen. En daar kunnen wij natuurlijk voor zorgen.’

247TailorSteel begon in 2007 als hooggeautomatiseerde leverancier van lasergesneden plaat- en buismateriaal. Klanten kunnen via de eigen software en het online portaal Sophia op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen bestellen. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen per week – vandaar de bedrijfsnaam. De klant kan ook precies aangeven wanneer hij de bestelling wil ontvangen.

‘We willen gewoon weer 30 procent per jaar groeien’

In de afgelopen jaren groeide 247TailorSteel snel: in 2018 werd een vestiging geopend in het bij Bremen gelegen Oyten en in november zou de officiële opening plaatsvinden van nieuwbouw in Hilden, in het hart van het Ruhrgebied bij Düsseldorf. Het linten knippen bleef vanwege corona helaas achterwege, zegt Gelen. Hij is evenwel tevreden over de gang van zaken tot dusver (en over de andere expansieplannen, waarover verderop meer). ‘We hebben een vliegende start gemaakt. Al vanaf april hebben we achttien Duitse werknemers in Varsseveld opgeleid. We hebben ze wegwijs gemaakt met de machines en onze werkwijze en ze een verdiepende opleiding gegeven aan onze eigen 247TailorSteel Academy. Zo konden ze al in september vol aan de slag in Hilden.’

Draaiden in november vier lasermachines in de nieuwe Duitse vestiging, in februari moeten dat er zes zijn. Nu werken er 35 mensen; dat moet op termijn groeien naar zo’n 135 mensen. Met Hilden erbij groeit de productieoppervlakte van 247TailorSteel in totaal naar zo’n 36.000 vierkante meter. Het bedrijf heeft nu alles bij elkaar 37 lasersnijmachines en 20 kantbanken, de personeelsomvang beslaat inmiddels meer dan 500 mensen.

Hetzelfde als Varsseveld

De werkzaamheden in Hilden zijn hetzelfde als in Varsseveld, zegt Gelen. De klanten – tot dusver vooral mkb’ers en kleinere bedrijven, maar ook grotere bedrijven die flexibiliteit zoeken – bevinden zich volgens Gelen in de regio groot-Düsseldorf en alles ten zuiden van het Ruhrgebied. Maar hoe weten ze van de nieuwe vestiging? Een deel wist al eerder via internet 247TailorSteel te vinden (en kreeg de bestelling vervolgens gewoon per vrachtwagen vanuit Nederland geleverd). Voor nieuwe klanten spelen de verkopers van 247TailorSteel in Duitsland een cruciale rol, met inmiddels een team van acht mensen. ‘Klanten vinden het in eerste instantie spannend om online te bestellen. De verkopers zijn letterlijk ons gezicht. Persoonlijk contact wekt ook vertrouwen. Als je elkaar kent, kun je gemakkelijker verkopen. En het moet gezegd: zodra de klant weet hoe het online werkt, en merkt dat we onze beloften nakomen, is een volgende bestelling snel geplaatst. Ook omdat we het bestellen zo eenvoudig hebben gemaakt.’

In de software heeft 247TailorSteel de zogeheten Checker ingebouwd, die de klant direct duidelijk maakt of een ontwerp haalbaar is. Gelen: ‘Dat vinden we echt van toegevoegde waarde. Het lijkt alsof er een collega naast je staat, die even meekijkt. De Checker geeft aan of iets kan, en biedt een alternatief als een ontwerp niet haalbaar is.’

België is niet langer voor ‘erbij’

En dan de nabije toekomst. Er zijn concrete plannen voor nieuwbouw in Zuid-Duitsland. Daarmee, zegt Gelen, wordt invulling gegeven aan de strategische plannen. 247TailorSteel deed met behulp van een extern bureau onderzoek naar de kansen in Duitsland. Die liggen in een brede band van linksboven naar rechtsonder in het land. Met Oyten, Hilden en een fabriek in Zuid-Duitsland is die band afgedekt. De derde vestiging gaat naar verwachting eind 2022 open.

Maar na Duitsland moet ook België veroverd. De verkopers van 247TailorSteel in Nederland deden de zuiderburen eerder ‘erbij’. ‘Sinds dit jaar hebben we ook verkopers speciaal voor de Belgische markt en zien we de omzet groeien’, zegt Gelen. ‘Dus ergens in het komende anderhalf jaar gaan we plannen ontwikkelen voor een eerste vestiging in België. Zo kunnen we gestaag doorgroeien. Want die 30 procent per jaar, dat willen we vanaf volgend jaar gewoon weer gaan doen. En dat kan ook.’