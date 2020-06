Om het werken met Sophia® voor de klanten nog efficiënter en gemakkelijker te maken, heeft 247TailorSteel Sophia’s blog in leven geroepen met de rubriek ‘Feature Friday’. Elke laatste vrijdag van de maand wordt een bepaald kennmerk van Sophia® uitgelicht.

Er zijn drie categorieën: New Feature waarin een nieuwe functionaliteit toelichten, Feature Update als er een wijziging wordt doorgevoerd en Feature Highlight om een bestaande feature opnieuw onder de aandacht te brengen. 247TailorSteel laat zien hoe het groeperen en degroeperen van assemblages in Sophia® werkt? Volg de blog en ontvang de nieuwe features van 247TailorSteel

Eerste Feature Friday

Het kunnen degrouperen van assemblages in Sophia is handig, bijvoorbeeld omdat u dan per onderdeel het gewenste aantal kunt instellen. U wilt immers niet steeds van elk onderdeel evenveel bestellen. Denk hierbij aan slijtgevoelige onderdelen die je graag op voorraad wil nemen, of enkele extra voor het geval er iets misloopt tijdens de assemblage.

Maar als u een STEP of .TUB file importeert blijkt dat er enkel van de volledige assembly het aantal ingesteld kan worden. Met de functie degrouperen is dit binnen enkele seconden opgelost.

Update: Bouw nieuwe productiefaciliteit in Hilden (DE)

De bouw van de nieuwe productiefaciliteit in Hilden schiet lekker op: Het gebouw staat en de betonvloer in de hallen is gestort. De aanleg van het buitenterrein en de binnenwanden van het pand zijn bijna klaar. Op dit moment wordt hard aan de installatiewerkzaamheden en gevelafwerking op kantoor gewerkt.

‘Dankzij de nieuwe productiefaciliteit profiteert ons groeiende aantal klanten binnenkort van een nóg betere service en snellere levering’, zegt Florian Matt, Sales Director von 247TailorSteel. In de online portaal Sophia® plaatst u 24 uur per dag, 7 dagen per week uw bestelling die binnen 48 uur of op het door u gewenste moment wordt geleverd! Naar verwachting zijn we in het derde kwartaal van 2020 volledig operationeel.