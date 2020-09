Na maanden hard werken ging de productie in de nieuwe fabriek van 247TailorSteel in Hilden (DE) van start! Afgelopen weken zijn de laatste lasers en kantbanken geïnstalleerd, de kantoren geschilderd en in de komende dagen worden de laatste puntjes op de i gezet. De nieuwe medewerkers zijn ingewerkt en zijn klaar om voor de klanten 24/7 te lasersnijden en kanten.

In november 2019 is 247TailorSteel, de ‘slimme’ fabrikant voor op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen, gestart met de bouw van de nieuwe productiefaciliteit in Hilden, dichtbij Düsseldorf. Deze stap draagt bij aan de groeiambitie van het bedrijf en brengt meer mogelijkheden voor de klanten.

Volledig eigen machinepark

Het machinepark van 247TailorSteel groeit met de nieuwe productiefaciliteit naar 37 lasersnijmachines en 20 kantbanken op een totaal productie oppervlakte van 36.000 m². Hilden gaat aanvankelijk beschikken over 3 lasersnijmachines, 2 kantbanken en 1 machine voor kantafronding op een productieoppervlakte van 10.000 m2. Het is de tweede productiefaciliteit in Duitsland voor het bedrijf, het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Dankzij het volledig eigen hightech machinepark en online portaal Sophia® kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week online bestellingen plaatsen, ontvangen zij binnen één minuut een offerte én krijgen zij hun producten binnen 48 uur geleverd.

De toonaangevende pionier met sterke groeiambities

247TailorSteel is sinds de oprichting in 2007 de toonaangevende pionier in de markt en beschikt inmiddels over een grote trouwe klantenkring. De samenwerking met Parcom Capital vormt de basis voor verdere internationale expansie en het verwezenlijken van het doel om klanten binnen een straal van 200 kilometer te bedienen. De nieuwe productiefaciliteit in Hilden is wederom een mooie mijlpaal en grote stap in deze richting. Door de bouw van de fabriek gaan in eerste instantie 35 nieuwe werkplekken gecreëerd worden, op middellange termijn worden ongeveer 130 werknemers verwacht.