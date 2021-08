Het gaat hard met 247 Lasersnijden. Begon het bedrijf eind 2019 z’n digitale fabriek in Pijnacker, ruim anderhalf jaar later heeft het zo’n duizend geregistreerde klanten. De basis stond dan ook snel. Want waarom alles zelf ontwikkelen? In plaats daarvan viel de keuze op het TruTops Fab-portfolio van Trumpf, dat 247 Lasersnijden naast een online portal voorzag van een compleet ERP-pakket, toegespitst op de plaatwerkindustrie. Dat daarna ook Trumpf-machines volgden, lag min of meer voor de hand. ‘Juist met de software halen we daar nu alles uit.’

‘Bedrijven wilden nooit één merk. Maar dat verandert’

Het is zo halverwege z’n rondleiding, wanneer Michiel de Hoog een metalen plaatje van een pallet pakt. Het plaatje is gesneden en klaar voor verdere bewerking. Wordt het kanten of afbramen? De Hoog wijst naar de sticker op het plaatje. ‘Hier staat alle informatie op. Klantnaam en afmetingen bijvoorbeeld, maar ook naar welke machine het moet. Zonder die stickers zijn we nergens.’ Tekeningen, papierwerk? Behoudens de stickers wordt bij 247 Lasersnijden bij de werkvoorbereiding op kantoor soms nog iets geprint. Maar eenmaal op de productievloer? Daar verloopt volgens De Hoog alles digitaal, van grote series tot enkelstuks productie. ‘De klantvraag is telkens anders, geen order is hetzelfde. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij hebben er onze klanten: van scheepsbouw en machinebouw tot aan de levensmiddelenindustrie en de kunst.’

‘De markt is groot genoeg voor een paar grote bedrijven’

En dat alles opgebouwd in korte tijd, vertelt Oscar van Buijtene, samen met De Hoog eigenaar van 247 Lasersnijden. Zo’n anderhalf jaar geleden begonnen ze in Pijnacker hun bedrijf. Toen nog met eerst alleen een lasersnijmachine en wat later een kantbank, op de oppervlakte van ‘een postzegel’. Inmiddels is het halletje van toen ingeruild voor twee grote, lichte productiehallen, lopen er vijftien medewerkers rond en is ook het machinepark flink uitgebreid. In de achterste hal vindt het lasersnijden en uitsorteren plaats, daarna gaat het plaatwerk naar de voorste hal voor het afbramen, tappen, soevereinen en kanten. Voor dat tweede stadium van bewerken staan in de voorste hal meerdere machines van diverse leveranciers opgesteld rondom de ‘bewerkingsrotonde’ in het middenvak. Vooral de drie kantbanken van Trumpf, naast elkaar langs een wand, vallen op. ‘Een van de drie staat er pas net’, vertelt De Hoog, ‘bovendien komt de vierde er binnen een paar weken aan.’ Ook in de achterste hal komt dan een uitbreiding: staan daar nu twee Trumpf-lasersnijders, binnenkort zijn dat er drie.

Software leidend

Zeker, De Hoog en Van Buijtene hadden hier in de productiehallen voor een andere partij dan Trumpf kunnen kiezen. Maar logisch was dat niet geweest, zo vertellen ze. Trumpf heeft hen immers geholpen bij het inrichten van hun digitale fabriek, op basis van het TruTops Fab-portfolio. De portal waarin klanten hun orders plaatsen, de productieprocessen: het gebeurt met Trumpf-software. ‘Binnen Nederland zijn wij de eersten die dat met deze software in deze omvang doen’, claimt Van Buijtene. ‘Natuurlijk hadden we van alles kunnen koppelen met andere leveranciers, al wisten we heel goed dat we dat niet wilden (zie kader, red.). De software moest voor ons voldoen, dat was leidend. Daarna volgden de Trumpf-machines. Juist met deze software halen we daar nu alles uit. Zoals wij deze keuze hebben gemaakt: ik denk dat steeds meer bedrijven het zo gaan doen.’

Trendbreuk

Kortom, alles bij één leverancier. Zie het als een trendbreuk, stelt Teus Vonk, accountmanager bij Trumpf. ‘Bedrijven wilden zich nooit vastleggen op één merk. Maar dat verandert en dat komt met name door wat inmiddels kan met het productieproces. De software is het belangrijkste, daarna volgt de rest. Zoals dat hier nu bij 247 Lasersnijden gebeurt, met het ERP-pakket en de webportal bij dezelfde partij uitbesteed, is de toekomst. In dat opzicht loopt het bedrijf voorop.’

Toch is het goed de verwachtingen wat te temperen, benadrukt De Hoog. ‘Want zomaar een webportal erbij nemen en aan de slag? Dat gaat niet werken. Ik zie het traject dat wij zijn ingegaan als een continu proces. Mensen trainen, processen aanpassen; het is nooit klaar. Met Trumpf hebben we weliswaar een vliegende start gemaakt, daarna is het wel van belang verwachtingen naar elkaar toe goed te blijven uitspreken.’

Vonk kan de woorden van De Hoog alleen maar beamen. ‘Het tempo waarin ze hier groeien: je moet er als leverancier in mee kunnen. En ja, dat was soms lastig. Neem bijvoorbeeld de portal: die heeft nu de look and feel van 247 Lasersnijden, lijkt in niets meer op die van ons, al duurde het wat langer voordat het zover was.’

Niet overhaasten

Uiteraard kennen ze hier in Pijnacker de Nederlandse concullega-metaalsnijbedrijven die vooroplopen qua digitalisering. ‘Sommige hebben alles zelf in huis’, vertelt De Hoog, gevraagd naar de verschillen met 247 Lasersnijden. ‘Een enkele heeft de eigen portal zelf ontworpen en werkt daaraan met een fiks team van developers. Ook verloopt alles er geautomatiseerd, waar wij nog een klein deel, zoals de werkvoorbereiding, handmatig doen.’

En misschien wel het belangrijkste verschil, zo vult Van Buijtene z’n compagnon aan: voorlopig is 247 Lasersnijden nog niet zo groot als de bedoelde concullega’s. ‘We hebben veel respect voor iedereen in de markt, al biedt die wat ons betreft wel ruimte voor een paar stevige grote bedrijven. En ja, daar willen wij bij horen.’

Grote kans dat tegen die tijd hier ook het buislasersnijden aan het portfolio is toegevoegd. ‘Steeds meer klanten van ons hebben daar behoefte aan’, zegt De Hoog. ‘Maar we overhaasten het niet. Dus als we in de toekomst gaan buislaseren, dan wel goed.’ Ook dat zal dan met Trumpf zijn, als het aan de eigenaren van 247 Lasersnijden ligt. Van Buijtene: ‘Zolang Trumpf met ons verder kan en wil, geldt dat omgekeerd net zo.’

Starten vanaf nul met andere aanpak

Oscar van Buijtene, mede-eigenaar van 247 Lasersnijden, wilde al heel lang met lasersnijden aan de slag. Toch duurde het een poos voordat het zover was, niet in de laatste plaats vanwege de drukte met zijn andere bedrijven binnen de OBS Groep, waaronder nu ook 247 Lasersnijden valt. ‘Ik kende Teus Vonk van Trumpf al langer, en wist in de loop van 2019: nu is de tijd rijp.’ Aan Van Buijtene om te profiteren van zijn ervaring met z’n andere bedrijven, waaronder OBS-dochter 247 Watersnijden. ‘Het had heel wat voeten in de aarde om dat uit te bouwen tot wat het nu is. Meerdere leveranciers van hardware en software: het kostte veel tijd om alles goed te koppelen. Daarom wilden we dat met 247 Lasersnijden anders doen, met één softwareleverancier. Bovendien: we startten vanaf nul. Dus konden we direct aan de slag, met de snelle groei als resultaat.’