Ze onderzoeken onder andere waarom de loonkloof tussen mannen en vrouwen niet afneemt en het effect van chemicaliën op de biodiversiteit. Een andere onderzoeker wil weten welke sociale processen, waarden en kenmerken helpen tegen pesten.

Topinstituten

Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. De Rubiconbeurs maakt het voor de jonge onderzoekers mogelijk om hun onderzoek te doen aan topinstituten zoals Oxford en Harvard. De meerderheid van de onderzoekers gaan 24 maanden naar het buitenland. In totaal gaan 21 Rubicon-onderzoekers voor 24 maanden naar het buitenland, de andere laureaten gaan 12 en 18 maanden weg.

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. NWO zorgt dat deze werkzaamheden niet stilvallen. De huidige omstandigheden vragen om gepaste maatregelen die per instrument zullen variëren. Dit betekent dat de onderzoekers die in deze ronde Rubicon-financiering ontvangen pas aan de slag gaan met hun onderzoek wanneer de situatie voor hen veilig is.

76 onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon, waarvan 34 vrouwen en 42 mannen. Het totale honoreringspercentage is 31,6%. Onder de vrouwen 35,3% en onder de mannen is het honoreringspercentage 28,6%. De meeste laureaten gaan naar de Verenigde Staten, in totaal 6 onderzoekers. Vijf onderzoekers per land gaan naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Twee laureaten gaan per land naar Zweden en Zwitserland. Tot slot gaan er individuele onderzoekers Canada, Finland, Denemarken en Spanje voor hun onderzoek.

Rubicon

Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo’n 60 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van zeven miljoen euro, verdeeld over drie ronden). De toekenningen uit dit bericht betreft de eerste financieringsrondes van 2021.

Zij gingen hen voor

Een aantal onderzoekers die met een Rubicon-beurs de wijde wereld in zijn gegaan, vloggen over hun ervaringen in het buitenland. Een aantal van de vlogs zijn opgenomen voor de aanvang van de covid-19 pandemie, maar ook tijdens de pandemie heeft er onderzoek doorgang gevonden. Bekijk hieronder hoe deze onderzoekers hun onderzoekservaring in het buitenland hebben beleefd. Bron NWO