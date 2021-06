Met velen van ons gevaccineerd staan alle seinen op groen voor de 20e DISCA -viering, op woensdag 24 november 2021, vanaf 15.30 uur in Boerderij Mereveld, Utrecht. Na de digitale versie van vorig jaar nu weer een event waarin we elkaar allemaal weer persoonlijk zullen ontmoeten. Om van elkaar te horen hoe we de coronatijd zijn doorgekomen, welke tegenvallers overwonnen zijn en welke meevallers in dankbaarheid aanvaard.

Maar natuurlijk ook om, onder het genot van een diner, mee te beleven wie er dit jaar naar huis gaan met de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA), waaronder de vorig jaar gelanceerde nieuwe Best Process & Parts Supplier voor de meest adaptieve leverancier die ook onder uitdagende omstandigheden zijn afspraken nakomt. De selectieprocedure voor de prijzen is inmiddels gestart waarbij een groot aantal bedrijven gevraagd wordt hun lijstje van voorkeursleveranciers en -klanten bij ons in te dienen. U kunt ook zelf daartoe het initiatief nemen en de bedrijfsnamen van uw voorkeursleveranciers of voorkeursklanten aan ons doormailen naar: disca@linkmagazine.nl.

Maar u komt op 24 november natuurlijk ook voor de talkshow. Daarvoor verwelkomen we – alsnog – in de dynamiek van een meelevende zaal de line-up van tafelgasten die vorig jaar aan zouden schuiven: ondernemer Joop Roodenburg van de gerenommeerde megakranenbouwer Huisman, serial entrepreneur Crijn Bouman van ROCSYS, de fascinerende duizendpoot en ondernemer Emo van Halsema en de zeer spraakmakende lector Betekeniseconomie Kees Klomp. Zij zullen geïnterviewd worden door de aimabele maar scherpe Carolien Meijer, manager strategic marketing bij Bronkhorst High-Tech in Ruurlo. en de doortastende Hans Streng, voormalig ceo van onder meer Luxexcel en Epyon en tegenwoordig investment-adviseur bij Set Ventures.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH. Voor nadere informatie kijk op www.linkmagazine.nl of mail naar disca@linkmagazine.nl. Via dit adres kunt u zich nu ook al aanmelden.