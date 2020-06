Reobijn is opgericht door de gebroeders NIJBOER. Voor de naam van het bedrijf, draaiden zij hun eigen naam gewoon om!

Het bedrijf kent nog steeds een familiair karakter. Veel medewerkers hebben een lang dienstverband, zo ook Johan Kwast, medewerker van het eerste uur. Met veel enthousiasme zorgt hij er nog iedere ochtend voor dat veel producten het pand verlaten. En dat terwijl hij al heel lang met pensioen had kunnen gaan!

Reobijn is volop in ontwikkeling.

Een voorbeeld is het 2K (2 Komponenten) spuitgieten. Het is een techniek die de verbinding tussen materialen met verschillende eigenschappen (hard/zacht) mogelijk maakt in één matrijs op één spuitgietmachine. Een bekend voorbeeld herkent u vast en zeker op de afbeelding.

In de huidige Corona tijd zet Reobijn haar beste beentje voor om haar klanten te kunnen bedienen. Er worden diverse investeringen gedaan, zoals de plaatsing van een grote hoeveelheid zonnepanelen. Duurzaamheid is voor Reobijn een belangrijk aspect dat verder wordt uitgebouwd.

In deze periode worden ook nieuwe medewerkers aangenomen; vakmensen die een bijdrage kunnen leveren aan de verdere professionalisering van het bedrijf.

60 jaar Reobijn!

De feestelijkheden worden volgend jaar georganiseerd.