18 maart, Industriedebat ESEF-TechniShow: blijf relevant en digitaliseer

De maakindustrie bevindt zich in een interessante periode. De competitie vanuit het Verre Oosten neemt toe, maar de Nederlandse industrie weet zich te onderscheiden door te focussen op snelheid, kwaliteit, modularisatie en nieuwe businessmodellen en diensten voor afnemers. De rode draad die deze ontwikkelingen voortdrijft is digitalisatie.

Oem’ers en system suppliers zetten sterk in op deze ontwikkelingen en stellen daarmee steeds hogere eisen aan toeleveranciers. Dat terwijl de marges onder druk staan waardoor de investeringsruimte beperkt is. Samen met het gebrek aan gekwalificeerde medewerkers heeft dat een grote impact op de snelheid waarmee bedrijven digitaliseren. Toch zullen zij dezelfde mate van efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteitswaarborging na moeten streven om relevant te blijven en insourcing bij de oem’ers en system suppliers te voorkomen. De keten is immers zo sterk als de zwakste schakel.

Maar wat zijn nou precies de eisen die deze oem’ers en system suppliers aan de keten stellen, en in hoeverre speelt digitalisatie hierin nu echt een rol? En kunnen toeleveranciers überhaupt voldoen aan de steeds hogere eisen? Tijdens het Industriedebat op 18 maart tijdens de beurs ESEF Maakindustrie–TechniShow (17-20 maart, Jaarbeurs Utrecht) probeert het panel, bestaande uit oem’ers en toeleveranciers, deze en andere vragen rondom actuele onderwerpen te beantwoorden.

Richard van Kray, directeur van De Klantbetekenaar.nl, leidt het debat. Tevens is hij schrijver van het boek ‘Sales vanuit je hart’. Daarin zet hij een verkoopfilosofie uiteen die niet gericht is op het snel komen tot een transactie, maar allereerst op het tot stand brengen van een duurzame, loyale klantrelatie. Bij wijze van aftrap zal Van Kray schetsen dat die filosofie ook in een digitaal businessmodel werkt.

Link Magazine organiseert het debat samen met MCB, Isah Business Software, Trumpf, Siemens Digital Industries Software, ABN Amro, FPT/VIMAG en Jaarbeurs Utrecht. MCB participeert vanwege het belang dat de metaalgroothandel hecht aan digitalisering. ‘Wij zitten in dezelfde positie als de oem’ers en de system suppliers’, stelt director sales Erik Spikmans. ‘Moest de leverancier vroeger producten leveren, nu wordt hij geacht een businesspartner te zijn. Het gaat tegenwoordig om klantbeleving. Digitalisering geeft ons de ruimte om samen met de klanten de processen te verbeteren, zoals het optimaliseren van de voorraad.’ Door het implementeren van een aantal serviceconcepten is MCB inmiddels getransformeerd van een product- in een servicegerichte metaalgroothandel. ‘Door te digitaliseren en met de data die dat genereert gaan we de volgende fase in: daarin ligt de focus op het helpen van de klant om zijn business beter te doen.’

