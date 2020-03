18 en 19 maart organiseren Q-fin, Kumatech, Valk Welding en LVD een huisshow in de showroom van Q-fin te Bergeijk

Het zal u niet ontgaan zijn, de Technishow wordt verplaatst naar 1 t/m 4 september. Opeens zit er een gat in onze drukke planningen en staan de bedrijven vol installaties en andere producten voor de beurs. Op de avond van de Maakindustrie bedachten vier ondernemers hier een oplossing voor, namelijk de 4InnovatorsDays.

18 en 19 maart organiseren Q-fin, Kumatech, Valk Welding en LVD een huisshow in de showroom van Q-fin.

Wat zal er staan?

Bij Q-Fin in Bergeijk, waar het event plaatsvindt, staan in de showroom alle machines opgesteld. Waaronder ook de voor de TechniShow Award genomineerde planetaire finish machines F600 SP4 en de nieuwe 1500 mm brede ontbraammachine F1500. Alle Future Finish machines zullen worden gedemonstreerd.

Kumatech demonstreert drie AGV voertuigen. De Pallet Jack transport (pallets en stapelrekken), de Tractor Tom transport (pallets) en de Dual John met rollenbaan transport (bakken en kratten). Daarnaast laten ze één KUMA 2000 plaatwerkidentificatie machine zien en een Techman cobot welke de KUMA 2000 belaadt.

Valk Welding zal zijn cel met alu-lasrobot tonen. Deze cel wordt beladen door een cobot en zal tijdens het event pennenbakjes produceren.

LVD laat de 80ton 2500mm elf kantbank zien met de daarbij behorende software met daarbij de mogelijkheid van bezichtiging van de machines in de fabriek bij Bax Metaal incl. de Dynacell.

Wij nodigen u graag uit.

18 en 19 maart ontvangen we u graag in Bergeijk. Door een e-mail te sturen naar event@lvdgroup.com meldt u zich aan voor het event, graag horen we dan ook welke dag en hoe laat u van plan bent te komen.

Tijden:

– Woensdag 18 maart van 10:00 – 18:00

– Donderdag 19 maart van 10:00 – 20:00

Adres:

– Wilgenakker 8, 5571 SJ, Bergeijk