Invest-NL en Energietransitiefonds Rotterdam investeren samen €15 miljoen in Umincorp voor de bouw van een nieuwe rPET fabriek in Rotterdam. Umincorp (“Urban Mining Corp”) zet hiermee de volgende stap in het recyclen van plastics uit de afvalstroom van huishoudens. InnovationQuarter is als fondsmanager van Energietransitiefonds Rotterdam betrokken bij de investering.

Umincorp werkt plastic afvalstromen op tot zuivere grondstoffen voor producenten van plastic producten zoals verpakkingen, die daardoor minder plastics gebruiken afkomstig van fossiele grondstoffen en daarmee hun recyclingdoelstellingen kunnen behalen. Het grootste knelpunt bij de recycling van plastic huishoudelijk afval is het sorteren van verschillende plastic materialen waar het huishoudelijk afval uit bestaat. Hiervoor gebruikt Umincorp zowel bestaande als zelf ontwikkelde processen, waarvan Magnetic Density Separation (MDS) de belangrijkste en tevens zelf ontwikkelde processtap is.

Magnetische vloeistof

MDS behelst het scheiden van plastics in de afvalstroom met behulp van een magnetische vloeistof. De MDS-technologie stelt Umincorp in staat significant meer plastic terug te winnen dan traditionele sorteer- en recyclingtechnieken. Deze verhoging van het percentage teruggewonnen plastics is van groot belang om aan de Europese recyclingdoelstellingen te kunnen voldoen. Daarnaast resulteert het proces in teruggewonnen plastics met een hogere zuiverheid. Hoe zuiverder de gerecyclede plastics, hoe beter toepasbaar en interessanter ze zijn als grondstof voor hoogwaardige plastic producten.

Dankzij de MDS-technologie van Umincorp gaat minder plastic de verbrandingsoven in en wordt er meer plastic met een hoge zuiverheid gewonnen uit huishoudelijk afval. Dit geldt ook voor de tot nu toe moeilijk te recyclen PET-schaaltjes die vaak uit meerdere dunne plastic laagjes bestaan. Met de nieuwe rPET fabriek is Umincorp in staat een gesloten grondstoffenkring te creëren: van plastic naar afval naar grondstof naar plastic. Producenten van plastic vragen steeds meer gerecycled plastic om het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen. Umincorp zal met deze nieuwe fabriek in deze behoefte kunnen voorzien. Al deze zaken samen resulteren in een forse CO2-winst van 30.000 ton CO2-equivalenten per jaar.

Jaap Vandehoek, medeoprichter Umincorp: ‘Onze technologie is inmiddels bewezen en biedt alle kansen om de recyclingmarkt daadwerkelijk op te schudden. We laten zien dat het anders kan. Opschaling stelt ons in staat onze impact te vergroten en een cruciale bijdrage te leveren aan de uitdagingen op het gebied van recycling. De investering bewijst het vertrouwen in onze aanpak van plastic recycling en helpt ons de volgende stap te zetten in de uitrol in Nederland en daarbuiten.’

Wouter Bos, CEO van Invest-NL: ‘Bijdragen aan een circulaire economie en een zo minimaal mogelijk gebruik van grondstoffen is een van onze belangrijkste doelstellingen. Met deze investering in Umincorp laten we zien dat met vernieuwende technologie meer mogelijk is op het gebied van recycling, waarbij bovendien een mooie milieuwinst wordt gerealiseerd door forse verlaging van de CO2-uitstoot. Invest-NL investeert €9 miljoen en maakt gebruik van de EIB InnovFin SME Guarantee.

Rotterdam sneller circulair

Rotterdam wil de transitie naar de circulaire economie – waarin afval tot grondstoffen wordt getransformeerd – versnellen en Umincorp wil zich ontwikkelen tot koploper in circulaire plastics. Umincorp zet hiermee de volgende stap in het recyclen van plastics uit de afvalstroom van huishoudens. Umincorp past zeer goed binnen de strategie en circulaire doelstellingen van het Energietransitiefonds Rotterdam. In economisch opzicht is de winst eveneens aanzienlijk door de extra bedrijvigheid en extra arbeidsplaatsen. In aanvulling op de financiële investering zal InnovationQuarter als fondsmanager van Energietransitiefonds Rotterdam het managementteam van Umincorp ondersteunen daar waar nodig.

Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Rotterdam: ‘Jaarlijks verdwijnt er voor miljoenen tonnen aan plastic in de verbrandingsovens, dat is doodzonde. Daarom investeren we als gemeente graag in deze recyclefabriek. Met deze hoogwaardige recycling voorkomen we het verspillen van plastic afval en besparen we duizenden tonnen aan CO2. Dat helpt ons in het halen van onze klimaatdoelen en bij het vormgeven van een circulaire economie in Rotterdam.’

Rafael Koene, fondsmanager van Energietransitiefonds Rotterdam: ‘Met de innovaties en de ontwikkeling van de rPET fabriek draagt Umincorp in grote mate bij aan de circulaire economie van de Rotterdamse regio. Er wordt minder plastic verbrand en er ontstaat een gesloten grondstoffenkring, met een enorme CO2-uitstoot reductie als resultaat. Daarmee past Umincorp perfect binnen de strategie en doelstellingen van het Energietransitiefonds: de CO2-uitstoot verlagen en het gebruik van grondstoffen verminderen.’