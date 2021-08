Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw, Delphy Improvement Centre en Gemeente Lansingerland vieren vijftien jaar kennisontwikkeling voor de glastuinbouw. Van 20 september tot 8 oktober worden tijdens de ‘Horti Science Park Event Weeks’ verschillende activiteiten georganiseerd. Vanuit het terug kijken, wordt vooruitgekeken naar de rol van het Horti Science Park in de toekomst.

In het najaar van 2006 werden de teeltproeven gestart op de locaties van Delphy Improvement Centre en WUR (Business Unit Glastuinbouw) aan de Violierenweg in Bleiswijk (Gemeente Lansingerland). Er is op dit Horti Science Park in vijftien jaar toonaangevende kennis ontwikkeld voor de Nederlandse en internationale glastuinbouw.

Naast dat er ‘Het Nieuwe Telen’ bedacht en ontwikkeld is, is er zeer veel onderzoek gedaan naar de toepassing van LED-belichting en is er de ontwikkeling naar digitaal telen in autonome gestuurde kassen met toepassing van nieuw ontwikkelde plantsensoren. Daarnaast is de ontwikkeling van productiesystemen en het testen van verschillende prototypen kassen altijd als een groot onderdeel van het onderzoek geweest. Momenteel wordt er teeltkennis voor ‘Vertical Farming’ ontwikkeld.

Horti Science Visie voor Lansingerland

Gemeente Lansingerland wil haar kracht als kennisintensieve glastuinbouwgemeente verder ontwikkelen. Ze werkt met ondernemers en inwoners aan een ‘Horti Science Visie’, die de basis moet vormen voor richtinggevend glastuinbouw onderzoek en toekomstplannen op thema’s zoals onderwijs, werkgelegenheid en ruimte.

Events geven een blik op de toekomst

Tijdens de ‘Horti Science Park Event Weeks’ staat onder andere de opening van het ‘Fieldlab Vertical Farming’ van WUR en Delphy op het programma. Daarnaast worden er door Gemeente, WUR en Delphy, samen met organisaties zoals Glastuinbouw Nederland en Greenport West-Holland nog ruim tien andere events georganiseerd. Zo is er de kennisdag voor tuinbouwondernemers, het WaterEvent en een middag over smaakonderzoek. Ook zijn er meet-ups over de ‘Horti Science Visie’ met tuinbouwjongeren en inwoners van de gemeente. Alle events zullen vanuit het vandaag naar de toekomst kijken. Meer informatie, het volledige programma en de inhoud van de diverse bijeenkomsten is binnenkort op deze site beschikbaar.

Partners van het Fieldlab Vertical Farming zijn: Stichting Greenport Horti Campus, Stichting Wageningen Research, onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research, Improvement Centre B.V., Hogeschool Inholland, Delphy B.V., Vitro Plus B.V., Logiqs B.V., Future Crops Coöperatief U.A., Stichting Proeftuin Zwaagdijk en Signify Netherlands B.V.Ondersteunende partijen zijn: Van Gelder Groente en Fruit, Certhon Greenhouse Solutions, Priva, Rijk Zwaan en Greenport West-Holland.