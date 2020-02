12 maart: Masterclass Big data en machine learning

Big data als begrip is niet meer weg te denken. Veel organisaties willen er iets mee. Om effectief met big data te kunnen werken heb je zowel een datacultuur in je organisatie nodig als de technische en business know-how om er ook daadwerkelijk geld mee te verdienen. Machine learning speelt daarbij een grote rol. Alleen data verzamelen in een database is niet voldoende. Wat heb je dan nog meer nodig?!

Dr. Stijn Hoppenbrouwer gaat deze middag in op de mogelijkheden die Big data en Machine Learning bieden. Dr. Vincent Wiegel kijkt vanuit een positief kritische blik en vanuit een Lean-perspectief naar de kansen en uitdagingen van deze technologieën.

Deze masterclass maakt onderdeel uit van een reeks kennissessies rond Lean en Smart Technologieën.

Deelname is voor onze partners geheel kosteloos. Overige geïnteresseerden nemen deel voor € 99,- p.p. per masterclass.

Aanmelden