Let’s talk about costs instead of prices. Wat kost jouw product?

Wat een product kost kun je natuurlijk gewoon uitvragen bij je leveranciers. Liefst ontvang je meerdere offertes, zodat je vergelijking hebt. Maar wát weet je dan? Je weet alleen de prijs, niet hoe die prijs tot stand kwam.

Stel dat je meer zou weten? Stel dat je zou weten hoe jouw product precies gemaakt wordt. Hoeveel tijd elke stap in beslag neemt, hoeveel materiaal en welke machines er nodig zijn. Wat voor gesprek zou je dan hebben met je leverancier? Waarschijnlijk een heel ander gesprek, nietwaar?

Cost Engineering is een afdeling binnen Kloepfel die zich helemaal toelegt op het transparant maken van productiekosten. Met software, een grote hoeveelheid data én kennis van productieprocessen kunnen de cost engineers niet alleen inzicht geven, maar ook adviseren hoe een product het best gemaakt kan worden.

Met deze informatie kun je met je leverancier in gesprek. Niet over de prijs, maar over de kosten van elke productiestap. Misschien blijkt dat jouw leverancier niet over de juiste productiemiddelen beschikt of dat je in andere landen beter terecht kunt. Kortom, een scala aan invalshoeken met mogelijk lucratieve kansen.