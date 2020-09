De lijst van 10 organisaties die kans maken op de Nederlandse Innovatie Prijs 2020 is bekend. Op 19 oktober zendt de AVROTROS de nieuwe aflevering uit van ‘De Wereld van Morgen’. In dit programma komen verschillende duurzame noviteiten aan bod. De 10 organisaties die in de voorselectie zitten van de Nederlandse Innovatie Prijs 2020 onderscheiden zich op duurzame innovaties. VDL Groep won de Nederlandse Innovatie Prijs 2019

Deze organisaties zijn (in alfabetische volgorde):

De Nederlandse Innovatie Monitor 2020 staat aan de basis voor de selectie van deze organisaties. Dit onderzoek staat bekend als één van de grootste jaarlijkse survey-onderzoeken naar innovatie in Nederland. Meer dan 13.000 organisaties in Nederland zijn benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek waarvan circa 1.000 organisaties hun medewerking hebben verleend. Vervolgens hebben er verschillende selectierondes plaatsgevonden om te komen tot de bovenstaande lijst van 10 organisaties. Inzichten uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2020, deskresearch en interviews vormen centrale facetten bij die selectierondes. Een deskundige jury heeft vervolgens de taak om de lijst van 10 organisaties te reduceren tot de finale set van 3 bedrijven die straks kans maken op de Nederlandse Innovatie Prijs 2020. De jury bestaat uit:

De jury voor het bepalen van de winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2020 bestaat uit:

Eén van de 10 bovenstaande organisaties wordt door de jury aangedragen voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2020. Deze winnaar wordt bekend gemaakt op 19 oktober 2020 tijdens het AVROTROS-programma ‘De Wereld van Morgen’ op NPO1. De Nederlandse Innovatie Monitor 2020 is een initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam. Prof.dr. Henk Volberda is als hoogleraar strategisch management en innovatie verbonden aan de Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam. Hij is de onderzoeksleider van de Nederlandse Innovatie Monitor en tevens juryvoorzitter. Volberda: “de Nederlandse Innovatie Prijs vormt een erkenning voor het innovatievermogen van de organisatie. Organisaties zitten veelal in een turbulente context en dit geldt vooral ook tijdens het afgelopen jaar. Denk hierbij aan uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en de corona-uitbraak. Innovatie is van wezenlijk belang om organisaties door een dergelijke turbulente context heen te loodsen of daarin zelfs te floreren.”.