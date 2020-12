Praat mee over de toekomst van de Zuid-Hollandse maakindustrie tijdens ROEM-II, maandag 1 februari 15-18 uur, on-line en interactief. We dagen u als ondernemers, onderzoeker, onderwijs- en overheidsvertegenwoordigers om onze plannen voor de technologische industrie (maakindustrie en haar toeleveranciers) kritisch te bekijken. En om aan te sluiten bij plannen en ontwikkelingen die u passen.

Wij zijn de Economic Board Zuid-Holland, HI (het hightech platform van Zuid-Holland) en InnovationQuarter en we hebben met een groep ondernemers en anderen een conceptplan opgezet: de ActieAgenda voor de Technologische Industrie. Daarin beginnen we met een stevige ambitie: om de omzet van de technologische industrie in 2030 te verdubbelen tot 50 miljard euro per jaar. Dat levert tal van kansen voor tal van bedrijven, ongeveer 30.000 extra banen èn nieuwe producten die de wereld mooier maken.

Het conceptplan bespreken we graag met ondernemers die hun eigen bedrijf willen laten groeien door nieuwe producten en diensten op de markt te brengen, hardware of software. En met kennisinstellingen die hun technologie willen valoriseren; organisaties die de (extra) werknemers kunnen opleiden; bestuurders en alle andere belanghebbenden. Zijn onze plannen realistisch? En voldoende? Praat er over mee tijdens deze interactieve sessie.

Programma